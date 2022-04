Per a una immensa majoria, el nom d’Andrea Trinchieri, el tècnic del Bayern Múnich, no diu gaire. Les seves virtuts, no obstant, són ben conegudes al món del bàsquet. Els seus equips són un suplici per a qualsevol. No només per la intensitat, el sentit tàctic o l’energia que desplega. És perquè treuen el rival del partit. Això va ser el que va passar aquest dijous al Palau. El Bayern va imposar les regles i va dominar de principi a final un Barça desconegut per igualar l’eliminatòria (75-90). A això es va unir, a més, el seu desig. Molt superior al barcelonista. Tota una plantofada de realitat, que obligarà els blaugrana aquesta setmana vinent a viatjar a Munic amb l’obligació de guanyar una de les dues trobades si no volen veure’s fora de la ‘final four’.

L’exbarcelonista Deshaun Thomas va tenir molt a veure amb el sofriment del Barça en un partit travat, sofert com una Setmana Santa, com solen ser els del ‘play-off’. Els 16 punts en el segon quart, fonamentals en un parcial de 2-13 en tot just dos minuts, van disparar les bones sensacions del Bayern, que va marcar el pas des del primer minut, i jugar amb una confiança cega en les seves forces. Thomas va acabar amb 25 punts i 29 de valoració, i una sèrie de 6 de 7 en triples, el seu rècord personal. Imatge pèssima Però la imatge del Bayern, en general, va ser poderosa, fins i tot privat del lesionat HIlliard, i els jugadors de Trinchieri van firmar una actuació superba. Van defensar bé les línies de passi, es van tancar a la zona impedint cistelles properes, van complicar el rebot i van córrer al contraatac quan van tenir l’oportunitat. En resum, no van deixar entrar en ritme els barcelonistes. No s’han de buscar gaires raons més per entendre la descomposició del Barça, que va deixar, possiblement, la seva pitjor imatge en l’era Jasikevicius. Els jugadors del Barça, instal·lats en un procés depressiu així que s’obria la bretxa en contra al marcador, no van fer res del que aconsella el guió: van perdre pilotes, van concedir rebots, van permetre córrer i no van ser capaços de desentranyar les claus de la defensa bavaresa, ni amb llançaments exteriors ni tampoc amb pilotes interiors. Ni van tenir ritme, ni el cap fred. Així van arribar a veure’s fins a 16 punts per sota abans del descans (31-47), un malson per al tècnic barcelonista, que es desesperava a la banda. Calathes (13 punts), Mirotic i Laprovittola (16 cada un) van intentar estirar del grup, tot i que no van tenir sort. L’aparició de Kuric amb un parell de triples en el tercer període va semblar reactivar el Barça, i va reduir el marge (65-72). No obstant, sempre apareixia algun dels soldats de Trinchieri (Weiller-Babb, 12 punts; Jaramaz, 11; Obst, 15) per reobrir la ferida, i confirmar una derrota que deixa els blaugrana en una situació molt delicada.