La selecció de la Catalunya Central de patinatge artístic, un projecte novedós que va arrencar el passat novembre, ha començat a donar els primers fruits en forma de resultats. La majoria dels seus participants han obtingut medalla en diferents oberts de nivell català organitzats per la federació, amb la qual cosa els patinadors estan creixent a nivell esportiu i personal.

El projecte arrenca impulsat pel Club Patinatge Artístic Cardona i el Club Patinatge Artístic Manresa, que seleccionen esportistes que destaquen o amb projecció per fer tecnificacions mensuals amb professionals de primer nivell internacional i estatal.

Així, a part dels clubs mencionats, n’han sortit beneficiats d’altres del Berguedà, de Cercs, del Solsonès, de Sant Salvador de Guardiola i d’altres comarques properes. En total hi ha 51 participants en nivell d’iniciació fins als superiors, entre el 3 i l’11.

Les tecnificacions es planifiquen a través de la presidenta del club cardoní Mariona Ribera i el director tècnic, Joan Jané, entrenador nacional i internacional. En cada sessió hi ha professionals del patinatge artístic i solo dance com Xavi Òrrit, un dels més estrets col·laboradors de la iniciativa, o l’excampió del món Pere Marsinyach, del Foment Cardoní. Un dels objectius d’aquest projecte també és el d’unificar criteris tècnics. Aquesta és una iniciativa innovadora que només s’ha provat en alguna altra comunitat autònoma i tots els que l’han provada l’han trobada satisfactòria per al desenvolupament dels esportistes participants.