El Ratiopharm Ulm va donar la gran sorpresa a Badalona al deixar fora de l’Eurocup el Joventut Badalona, que va acabar primer de grup en la fase regular però que va fallar estrepitosament (73-79) a les primeres de canvi.

El pèssim percentatge en els triples (7 de 35) va condemnar la Penya contra un rival que també va estar fatal en els triples (6 de 20) però que de la mà de Christon (21 punts) i Blossomgame (21 punts) va saber jugar millor les seves cartes per donar la campanada.

L’absència de Vladimir Brodziansky la va notar el conjunt verd-i-negre, que no va tenir un recanvi de garanties per a Derek Willis i va creure que l’única manera de guanyar el partit era des de la línia de tres punts.

Tan important com l’anotació dels nord-americans de l’Ulm va ser la contribució del seu pivot (12 punts i 9 rebots), contra una Penya que amb un Ant Tomic molt desdibuixat no va poder guanyar la batalla pel rebot als germànics.

Protagonisme de Parra

Els verd-i-negres van tenir un bon inici de partit amb Willis i Parra anotant (14-8, min. 6) i un 7 de 7 en tirs de dos contra un Ulm en el qual Blossomgame i Thornwell donaven la rèplica en atac per acabar el primer quart per davant (16-17).

La falta d’encert en el triple (1 de 13 a la primera part) i la segona falta personal de Willis van impedir als de Badalona distanciar-se al marcador més enllà dels set punts (33-26, min. 18).

Jaka Lakovic va saber moure bé les seves peces amb Bretzel i Guenther van tirar amb massa facilitat per estrènyer de nou el marcador (33-30, min. 19). Els alemanys van estar igual de malament en el triple que la Penya (2 d’11), cosa que els va restar opcions de fer un nou tomb al lluminós.

La bona connexió entre Tomic i Parra, màxim anotador del primer temps amb 10 punts, va fer que la Penya no perdés mai el comandament i se n’anés al descans amb una renda de tres punts (35-32).

Sense instint per sentenciar

El Joventut va fer una nova estirada a l’inici del tercer període amb dos triples de Willis i Parra per anar-se’n a la que seria la seva màxima diferència al llarg del partit (44-36, min. 25), però no va saber matar el xoc en aquell instant. L’Ulm va reaccionar amb un parcial de 2-11 amb Blossomgame resolent els atacs per posar-se de nou davant (46-47, min. 27) i sembrar els dubtes als locals.

Un triple de Herkenhoff va igualar el partit a l’inici de l’últim quart (54-54) i hi va respondre Bassas amb un altre triple, però el partit va entrar en un intercanvi de cistelles que va fer forts els alemanys, que van posar molta pressió als locals. Un parcial de 2-12 va posar el partit molt costa amunt per a la Penya amb el 63-70 a 1,20 minuts del final.

Els verd-i-negres van abaixar el seu rendiment defensiu davant les jugades individuals de Christon i Blossomgame. Un triple de Ribas a 23 segons del final va donar esperança als catalans (73-76) però els errors en la presa de decisions en atac el van acabar condemnant a una derrota amb què ningú comptava a Badalona.

