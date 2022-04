Després dels tornejos de futbol de Setmana Santa i de conèixer els millors jugadors durant el MIC (Mediterranean International Cup), destaca la presència del de Santa Maria d'Oló, Roc Baraut (fill de Xavier Baraut alcalde de la població), entre els millors jugadors de l'estada. Baraut, va assistir al torneig amb l'infantil A del Centre d'Esports Manresa. I va deixar sorpresos a tots els assistents del torneig, després de marcar 9 gols en tan sols 6 partits. Gràcies a aquesta actuació, l'olonenc ha pogut estar entre els 11 millors jugadors nascuts a partir del 2008, rodejat de jugadors del Barça i l'Atlètic de Madrid (Campió i subcampió de la categoria), entre els que també hi participaven altres clubs com l'Espanyol i el Sabadell.

El Manresa va brillar en tots els partits que va disputar i es va quedar a les portes de la semifinal del torneig sent eliminats pel FC Barcelona. Aconseguint els següents resultats: a la fase de grups, van perdre 4-0 contra l'Atlètic de Madrid que va ser el subcampió del torneig, després d'aquesta derrota van aconseguir guanyar els dos partits restants de la fase de grups; 3-2 contra el Martorell i 11-0 contra el Vilablareix.

Van passar com a segons de grup i als setzens de final es van creuar les cares contra l'UD Cassà un partit en què no van tindre dificultats per guanyar, ja que ho van fer amb un 6-0. Als vuitens de final, es van trobar al CPS Sarrià, tampoc van tindre moltes dificultats i el partit va acabar 0-3 a favor dels manresans. Als quarts de final es van trobar al totpoderós FC Barcelona (campió del torneig), que els va eliminar per tan sols 1-0, els manresans van plantar-li cara al Barça, però no van poder vèncer-lo. D'aquesta manera, el club manresà va quedar entre els 8 millors equips del torneig.

No ha sigut una sorpresa per als seguidors de Baraut, ja que, actualment, és el pitxitxi de la lliga d'infantil preferent grup 3, amb 30 gols amb tan sols 25 partits, és a dir una mitjana d'1,2 gols per partit.