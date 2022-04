El mateix Barça que es va mostrar tan pusil·lànime a casa contra l’Eintracht i el Cadis i va perdre els dos partits va fer ahir una exhibició de sacrifici a Anoeta. Sense jugar gens bé, i sent superat per la Reial Societat en moltes fases de la segona part, l’equip de Xavi va resistir les lesions de tots els integrants de la seva defensa i es va endur tres punts que el mantenen segon i amb un partit menys, el que recuperarà diumenge contra el Rayo. Com a mínim, fa la cara que se salvaran els mobles i s’entrarà a la Champions.

Tot i que va ser la Reial la que va pressionar més en els primers minuts i va aconseguir mantenir el Barça sense sortir del seu camp durant els cinc primers, cada cop que els blaugrana trencaven aquesta línia van arribar amb perill en la primera part. Tot i el seu potencial, segurament al Barça li va millor jugar contra rivals que proposen més que no pas es tanquen i Dembélé i De Jong van avisar abans del primer gol. Va ser en una centrada de Jordi Alba per l’esquerra. Dembélé la va parar bé, però va rematar al pal. La possessió semblava perduda, però Gavi la va lluitar, va recuperar la bola i va fer una gran passada a l’espai cap a Ferran. El valencià va fer un altre globus cap al mig i Aubameyang va superar Zubeldia amb el cap per fer el 0-1. El gol va fer mal a la Reial i el Barça va trobar espais, però Ferran va disparar a fora. Els bascos jugaven a camp contrari, però no definien i De Jong, novament, va disparar a fora per poc. En aquesta fase, Piqué es va ressentir de l’abductor i patia amb les pilotes altes a Sorloth, però van ser De Jong i Aubameyang els que van poder fer el segon, però van xutar desviat. Abans de la mitja part, l’equip d’Imanol va gaudir de la millor ocasió. Sorloth la baixa, maniobra i deixa soc Isak davant de Ter Stegen, però l’atacant suec remata horriblement desviat amb tot a favor. A la segona part, la Reial va ser un huracà des de les dues primeres jugades, amb dues ocasions de Sorloth, la segona especialment clara, quan l’atacant noruec va rematar desviat a porteria buida. En la primera acció es va lesionar Araújo i el partit es va aturar perquè li van llançar objectes a Ter Stegen, però no va cedir l’ofensiva txuri urdin. Així, el porter alemany va salvar miraculosament amb el peu esquerre un gol cantat de Sorloth, que havia guanyat l’esquena d’Eric García en la primera acció del martorellenc. Després, Januzaj va poder empatar. Primer, un Piqué coix li va salvar la rematada i després va ser Ter Stegen qui va desviar una centrada del belga. En l’equador de la segona part, l’empenta local va baixar i també es va lesionar Alves. A més, Alba tenia molèsties a l’abductor, però el Barça no va patir tant fins al final, en part pels canvis d’amic d’Imanol, que va retirar del camp Januzaj i Isak, segurament els millors del seu equip. Gavi hauria pogut fer el 0-2 en una ocasió molt clara a passada de Ferran, però hauria estat massa. El 0-1 és or, però amb una factura important en forma de baixes que poden pesar en el que queda.