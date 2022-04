El Catalana Occident júnior inicia demà la seva participació en una final a quatre. En el seu cas és el Campionat de Catalunya de la categoria, que es disputa a Banyoles en dues jornades i que,a part de proclamar el campió de la competició, també dona tres bitllets per participar en el Campionat d’Espanya, que tindrà lloc entre l’1 i el 7 de maig a Huelva.

L’equip que dirigeix Pere Romero arriba a la ronda definitiva de la competició després d’haver quedat tercer en la segona fase del campionat, darrere del Barça i del Joventut i davant del JAC Sants, tot i que empatat a victòries. Tots tres són els equips classificats per a la competició. Els verd-i-netgres seran el primer rival en les semifinals de demà, en concret en un partit que començarà a les 11 del matí al pavelló la Farga.

Un triomf de quatre

Evidentment, el Joventut no serà un rival fàcil, toti que el Catalana Occident l’ha superat un cop aquesta temporada. Va ser en la segona jornada de la primera fase, el mes de setembre passat, quan el va derrotar per 73-69 al Nou Congost. Després, derrota a Badalona per 68-47, en un partit que els bagencs afrontaven en males condicions, i dos partits perduts més a la segona fase, per 79-95 a casa el gener i per 97-62 a fora ara fa poc més d’un mes.

En cas de victòria, el Catalana Occident ja seria a l’estatal. Si perd, jugarà contra el perdedor del Barça-JAC Sants en una final de consolació, diumenge a les 10 del matí, determinant.