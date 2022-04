El Barça disputarà aquest diumenge el partit ajornat corresponent a la 21a jornada de la Lliga davant el Rayo Vallecano al Camp Nou. D’aquesta manera, l’equip dirigit per Xavi Hernández es posarà al dia amb els seus rivals en la lluita per la Champions. Una victòria donaria als blaugranes fins a nou unitats d’avantatge respecte al Betis, actual cinquè classificat de la competició. A més, també tindrien un avantatge de tres punts respecte al Sevilla i cinc respecte a l’Atlètic de Madrid.

Els madrilenys arriben al partit després de vèncer, per la mínima, l’Espanyol al RCDE Stadium i estant en la zona tranquil·la de la taula pendent de sumar els punts que li queden per aconseguir la permanència en la Primera Divisió una temporada més. Els d’Andoni Iraola no han pogut mantenir l’exigència que es van marcar en la primera volta i necessiten sumar encara per tancar l’objectiu.

Quan i on es pot veure el Barça-Rayo de la Lliga

El partit ajornat corresponent a la 21a jornada de la Lliga entre el Barça i el Rayo Vallecano es disputarà diumenge, 24 d’abril del 2022, al Camp Nou, a partir de les 21.00 hores i es podrà seguir en directe a través de Movistar LaLiga, de la plataforma Movistar+.