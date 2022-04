L’Espanyol encara no va poder segellar al cent per cent la salvació, tot i que la té pràcticament feta, en caure a casa contra el Rayo Vallecano (0-1) en un duel en què els madrilenys, fins ahir a quatre punts del descens, tenien més urgències i ho van demostrar.

En una primera meitat molt plana per part dels locals, el marcador no es va desequilibrar fins poc abans del descans. Una falta lateral llançada per Trejo va provocar una sèrie inacabable de refusos i de pilotes ficades a l’olla per part de tots dos equips. Al final, la defensa local va sortir malament, el central Catena va pentinar l’esfèrica i Guardiola la va rematar en semierrada. Diego López es va mostrar molt desafortunat en l’intent de refusar i la pilota va entrar a la porteria. De Tomás va tenir la millor ocasió local abans del descans, però no la va aprofitar.

En la segona part, l’atac de l’Espanyol pràcticament no va existir. En canvi, l’equip d’Andoni Iraola arribava amb superioritats constants a l’àrea que no sabia aprofitar. Álvaro García va disposar de la millor oportunitat, amb una rematada que va picar al pal. A més, Mateu Lahoz va expulsar el tècnic assistent de l’Espanyol Dani Pendín, en un final de partit en què no va passar res.