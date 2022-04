«Era una persona veritablement bondadosa». «La definiria com una dona valenta, bona i senzilla, incapaç de generar un conflicte amb ningú». La primera frase és de Nina Pont, la millor jugadora de la història del bàsquet femení de la capital del Bages i actual presidenta del Motor Munich Cadí Manresa CBF, i la segona, de Gemma Vilaseca, la germana manresana de Mercè Morros.

El bàsquet de les nostres comarques es va vestir ahir de dol. A la ciutat on es va establir i on residia des de mitjan dels anys noranta, Santiago de Compostel·la, va morir, als 53 anys, la igualadina Mercè Morros Torrents, després de lluitar durant set anys contra el càncer. Morros, nascuda el 9 de març del 1969, va aterrar al BM Sant Francesc la temporada 1984-85, el mateix curs esportiu que la gaditana María José Castro. La històrica ala rememora que «amb Olga Solà, que venia de Manlleu, aquell primer curs i els dos següents, compartíem tot el dia. Vivíem a la residència per a estudiants del carrer del Joc de la Pilota, anàvem juntes a l’escola Sant Francesc, dinàvem i ens entrenàvem juntes». «I aquell primer any lluny de les nostres famílies, ens vam consolar l’una a l’altra quan l’enyor ens feia vessar unes llàgrimes», rebla María José Castro. El 1984, Mercè Morros va formar part de l’equip juvenil que va participar en el campionat del món cadet escolar (Dinamarca) i que posteriorment va quedar subcampió del món a Israel. Durant tres exercicis (de la temporada 1987-88 al curs esportiu 1989-90), l’anoienca va jugar amb el Bàsquet Manresa Femení a la Primera Divisió, la màxima categoria estatal. Nina Pont la recorda com «una pivot alta per l’època i una de les poques que tenia la capacitat de no baixar la pilota després de rebre-la i abans de tirar». Després d’un periple de sis exercicis a la capital del Bages, Mercè Morros va continuar la seva carrera esportiva a l’Universitat d’Oviedo (temporada 1990-91), Cepsa Tenerife (exercici 1991-92), Aucalsa Oviedo (període 1992-94) i CB Cornellà (temporada 1994-95).

La pivot igualadina, llicenciada en Belles Arts, es va retirar als 26 anys i es va establir a Santiago de Compostel·la amb el seu marit, l’exjugador dels equips formatius del Reial Madrid Vicente Blanco, amb qui va tenir dos fills, el Dídac i la Marta, actual jugadora del primer equip femení de l’Events CB Igualada (Copa Catalunya). Precisament avui, el conjunt anoienc, que disputa la Fase per a l’Ascens, visita el Motor Munich Cadí Manresa CBF (18 hores). Lògicament, l’escorta o ala Marta Blanco, filla de Mercè Morros, no hi prendrà part. Gemma Vilaseca recorda que «l’últim partit en què la Mercè va veure jugar la seva filla va ser el que va enfrontar ambdós equips a finals de març a la capital de l’Anoia», corresponent a la primera volta d’aquesta segona fase.

L’estada de Mercè Morros a Manresa li va reportar l’escalfor d’un grup d’amigues (Eva Puntí, Eva Cortina, Sílvia Fàbregas, Alba Ferrer, Gemma Vilaseca) que la distància física i el pas del temps no van refredar. De ben segur, el tarannà de la Piru continuarà inspirant tots aquells que la van conèixer i estimar.