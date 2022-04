El Catalana Occident Manresa ha caigut avui per 88-60 davant el Joventut en les semifinals de la Final a Quatre del Campionat de Catalunya júnior masculí preferent, que es juga aquest cap de setmana a Banyoles. Els manresans no han pogut aturar el potencial ofensiu dels verd-i-negres i demà diumenge (10 h) disputaran contra el JAC Sants -que va caure per un contundent 87-53 contra el FC Barcelona- el partit pel tercer lloc. El premi no serà menor: qui guanyi conquerirà la tercera de les places en joc en aquest fase final per a disputar el Campionat d’Espanya, que se celebrarà a Huelva de l’1 al 7 de maig.

Els bagencs han arribat a la Final a Quatre després d’una brillant temporada en el campionat català. En el matx d’aquest matí, però, el Joventut s’ha mostrat molt sòlid i ha arribat al descans amb un 48-26 pràcticament definitiu. Els badalonins han exhibit un joc coral, amb cinc jugadors amb dobles dígits en l’anotació i amb Albert Garrido com a principal estilet. En les files manresanes han destacat els 18 punts de Ferran Torreblanca, principal referent en atac d’un Catalana Occident que, tot i la severa ensopegada, encara pot firmar una campanya esplèndida si avui treu bitllet per a l’estatal.

El rival del Joventut en la final d’avui al migdia (12 h, en directe per Xala!) serà el FC Barcelona. Els dos equips han guanyat totes les edicions del campionat excepte la que va conquerir el CB i Unió Manresana en l’edició inaugural de la temporada 1999-2000, i la que es va endur el CB L’Hospitalet el curs 2007-08.

Amb els 20 puns de Teodor Simikj i els 17 de James Nnaji, els blaugrana han estat molt superiors al seu rival ciutadà JAC Sants, que ha tingut en Marc Mestres (12 punts) i Guillem Garcia (11) els seus màxims anotadors. Tant el Barça com el Joventut ja tenen plaça assegurada al campionat d’Espanya de Huelva.