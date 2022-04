Una cinquantena de persones van assistir a la presentació del llibre La història del CF Callús (1922-2022) que es va desenvolupar, ahir, al Casal del Poble de la població. L’edició d’un volum que recollís els episodis més rellevants de la història del futbol callussenc va ser un dels grans reptes que es van marcar els membres de la Comissió del Centenari de l’entitat (Damià Badia, Mohammed Koutaibi, Ferran Puig, Albert Santamaria, Montse Vila, Valentí Vilalta, Pep Vilanova i Miquel Zorrilla).

L’obra consta de 150 pàgines i conté 225 imatges o fotografies. Entre els documents històrics que aplega el volum dissenyat i maquetat per Isabel Ribalta podem destacar aquell que testimonia la celebració del primer partit de futbol a la població, el 1924, que va enfrontar els equips representatius de Callús i del Pont de Vilomara. La victòria va correspondre als vilomarencs (0 a 1).

Per resseguir la traça històrica de l’apassionament dels callussencs per l’anomenat esport rei, el nombrós grup de col·laboradors que han permès bastir l’obra va agafar com a fil conductor el treball de recerca de 2n de batxillerat que el 1999 van elaborar els alumnes de l’IES Mig-Món de Súria Marc Portella i Ferran Puig. La tasca d’investigació i recopilació de dades i fotografies desenvolupada el darrer any i mig han permès bastir un llibre del qual inicialment se n’han editat 150 exemplars, tot i que la demanda fa preveure que se n’haurà d’efectuar una reedició per doblar-ne el tiratge inicial. Els interessats poden adquirir avui La història del CF Callús (1922-2022) a la parada que el CF Callús situarà a la carretera de Cardona o al camp de futbol, de 8 a 14 hores. El preu de cada exemplar és de 25 euros.