Els dos equips de l’àmbit informatiu de Regió7 que militen al grup 3r de la Segona Divisió B, el Sala 5 Martorell i el Covisa Manresa FS, encaren aquest cap de setmana el repte de guanyar a domicili per afermar-se a la tercera posició o assaltar la segona, els primers, o per consolidar el cinquè lloc i optar a fer-se amb el quart i, consegüentment, amb la classificació per jugar les fases d’ascens, en el cas dels segons. Els martorellencs visiten aquesta tarda (18 hores) la pista del FS Picassent, el dotzè classificat, un equip perillós ja que es troba immers en l’aferrissada lluita per assolir la permanència. Per la seva part, el Covisa Manresa s’enfrontarà demà, a partir de les 12.30 hores, al cuer de la competició, el sabadellenc Amics del Pou. La lògica assenyala que l’equip de Pau Machado hauria de signar una golejada.