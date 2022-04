El Bayern Munic ha aconseguit avui la seva desena Bundesliga seguida després de guanyar el Borussia Dortmunt a l'Allianz Arena per 3-1, amb gols de Serge Gnabry, Robert Lewandowski i Jamal Musiala. La diana visitant en el partit conegut com Der Klassiker l'ha aconseguit Emre Can de penal, un gol que en aquell moment significava el 2-1.

Els homes de Julian Nagelsman, que enguany s'estrena com a tècnic del Bayern, li treuen 12 punts al Borussia quan només queden tres jornades per acabar. Per primer cop a la història, un equip guanya la Bundesliga deu temporades consecutives.

El Bayern s'ha avançat en la seva primera rematada a porteria, al minut 15, en una situació que s'ha originat en un córner llançat per Kimmich des de la dreta. Goretzka ha guanyat el duel aeri i he enviat de cap la pilota cap enrera, on Gnabry, després de controlar amb la cuixa, ha marcat amb una forta volea.

Fins aquest moment, cap dels dos rivals havia generat arribades clares. Del cantó local, l'acció més digna de menció havia estat la jugada que havia generat el córner en la que Guerreiro havia evitat en l'últim moment una rematada de Gnabry després d'una paret amb Goretzka.

El Dortmund ha tingut en el minut 27 una bona ocasió de gol amb un xut lleugerament desviat de Haaland després d'una passada de Brandt.

No obstant això, el Bayern ha començat a tenir el control del partit. En el minut 29, una altra diana de Gnabray, després d'un contracop, ha estat anul·lada pel VAR per fora de joc.

Però el segon gol muniquès no ha trigat a arribar. En el minut 33, Müller ha enviat una passada dins l'àrea a Lewandowski i el davanter ha fet el 2-0

En el minut 52, Emre Can ha escurçat distàncies amb el gol de penal, comès per Kimmich sobre Reus quan el jugador del Borussia es disposava a controlar una passada de Brandt.

El partit ha entrat aleshores en una fase de domini altern i ocasions a les dues àrees. Reus ha estat prop del gol en dues ocasions: en el 54 ha fallat davant Neuer una rematada amb poc angle, i en el 55 s'ha creuat en el camí de la pilota per evitar el gol. També hi ha hagut espai per la polèmica quan l'àrbitre no ha sancionat un penal de Pavard sobre Bellingham.

El Bayern ha atemorit el Dortmund poc després en una remataa desviada de Lewandowski. Però el 3-1 ha trigat a arribar. En el 88, Musala, amb un xut des de dins de l'àrea, ha sentenciat el partit i el títol d'un Bayern que encara s'estava llepant les ferides de l'eliminació a la Lliga de Campions contra el Vila-real.