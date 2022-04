Max Verstappen ha guanyat la primera carrera a l’esprint de les tres que es disputaran aquesta temporada, en el marc del Gran Premi de l’Emília-Romanya després d’un espectacular pols amb Charles Leclerc.

El vigent campió s’ha emportat els vuit punts i la primera posició de la graella per a la carrera principal, que es disputarà aquest diumenge (DAZN, 15.00 h). Carlos Sainz, que ha sortit desè, penalitzat pel seu accident a la Q2 de divendres, ha firmat una enorme remuntada per corregir el seu error i ha acabat en quarta posició, cosa que torna a obrir les seves opcions de cara a la batalla de demà. Fernando Alonso, per la seva banda, no ha pogut aprofitar la seva gran oportunitat després d’arrencar cinquè, i ha hagut de conformar-se amb el novè lloc, el mateix que ocuparà en la segona carrera.

Sortida neta

Alonso s’ha quedat clavat en la volta de formació i posteriorment tampoc ha fet una bona sortida, baixant fins a la setena posició. Per contra, Carlos Sainz ha remuntat des de la desena plaça per situar-se just rere l’asturià en la primera volta.

Charles Leclerc li ha guanyat la partida al ‘poleman’ Max Verstappen i s’ha situat al capdavant, tot i que ja en la primera volta ha arribat el primer ‘safety car’ per un accident que ha acabat amb el xinès Guanyu Zhou estavellant el seu Alfa Romeo contra el mur després d’una topada amb Pierre Gasly (Alpha Tauri), que ha pogut seguir en carrera.

En la represa, amb 18 voltes per davant, Leclerc ha posat terra pel mig amb Verstappen i Norris, mentre que Alonso i Sainz s’han embrancat en un espectacular duel, que s’ha acabat decantant en favor del madrileny, llançat com un coet en la seva remuntada.

Magnussen, que ha arrencat quart al volant d’un Haas propulsat també per motor Ferrari, havia advertit que ja que aquest any les carreres del format esprint atorguen més punts (8 per al guanyador, 7 per al segon, 6 per al tercer i així successivament fins al vuitè), volia assumir més riscos i se l’ha jugat amb els pneumàtics mitjans, davant l’elecció majoritària pels tous. Però primer Pérez i Ricciardo i posteriorment Sainz han ‘caçat’ sense contemplacions el danès, que ha acabat vuitè.

Reacció de Sainz

Carlos Sainz, molt dolgut després del seu accident en la Q2, que el va relegar al desè lloc de sortida, s’havia marcat l’objectiu de remuntar tant com fos possible de cara a diumenge i no ha escatimat esforços, esprement cada oportunitat de DRS per avançar posicions. En el tram decisiu de la carrera ha superat Ricciardo, després Norris i ha aconseguit culminar la seva exhibició amb un quart lloc que el deixa a la segona fila de demà.

Que el Ferrari era el cotxe favorit a Imola havia quedat clar divendres, tant en aigua com en sec, però malgrat això, la ‘pole’ va ser per a Max Verstappen i Red Bull. La primera carrera del cap de setmana ha servit per constatar la teòrica superioritat de l’F1-75 en un circuit que potencia els seus punts forts en frenades i corbes lentes. Però un cop més Verstappen i l’RB18 s’han recompost per clavar el cop definitiu. A cinc voltes del final Verstappen ha alertat de problemes de ‘graining’ davanter del Ferrari de Leclerc i ha llançat un atac fulgurant al monegasc, que s’ha defensat amb dents i ungles. El campió se n’ha sortit a la penúltima volta, avançant Leclerc. Com ja va passar ahir en la lluita per la ‘pole’, Verstappen ha tornat a aigualir-li la festa dels ‘tifosi’.