Mai abans el Barça havia encadenat tres derrotes consecutives al Camp Nou en una mateixa temporada. Però aquest equip desconcertant, que ahir va jugar sense personalitat, va perdre amb el Rayo i no va poder tancar virtualment la classificació per la propera edició de la Lliga de Campions. En una nova exhibició d’impotència, els blaugranes van caure davant l’equip que, amb el triomf pel mateix resultat a la primera volta, va causar el comiat de Koeman.

El partit es va començar a complicar aviat, al minut 6, quan Isi es va desfer de la tèbia oposició de Busquets i va enviar una centrada impecable a Álvaro, que va saber trobar el forat a la defensa blaugrana. Dest, que venia per darrere, li va tapar el xut creuat, el jugador del Rayo no tenia altre sortida que enviar la pilota al primer pal, però Ter Stegen no el va protegir i el gol va pujar al marcador.

Dificultant les sortides de Busquets i tallant línies de passada, el Rayo va impedir que el joc del Barça fos fluid. Araújo va ser massa vegades l’encarregat d’iniciar el joc, símptoma que els futbolistes amb més bon peu de l’equip estaven emmanillats.

Tot i això, els blaugranes van tenir algunes oportunitats per empatar, sobretot un xut d’Alba que va tocar la creueta de resquitllada i una vaselina de Gavi que va picar al travesser i va botar dins el camp. La resta del perill van ser situacions embolicades que no trobaven rematador.

Xavi va fer entrar Lenglet i va situar Araújo al lateral, i més tard va canviar Frenkie -que se’n va anar visiblement molest- i va acabar sortint Luuk per rematar pilotes aèries. Però cap solució va resultar efectiva en una segona part marcada per un àrbitre permissiu amb les pèrdues de temps del Rayo. Tot i afegir onze minuts extres, sengles xuts forts de Memphis i Adama que va aturar Dimitrievski van ser tot el bagatge ofensiu d’un Barça que té encara marge per entrar a la Champions.

FC BARCELONA: Ter Stegen, Dest (Lenglet, min 46), Araújo, Eric (Adama, min 71), Alba, Busquets, F. de Jong (Nico, min 60), Gavi, Dembelé, Aubameyang (Luuk De Jong, min 71) i Ferran (Memphis, min 60).

RAYO VALLECANO: Dimitrievski, Balliu, Maras, Catena, Fran, Valentín (Trejo, min 67), Comesaña (Ciss, min 56), Isi (Mario H., min 87), Unai (Mario S. min 87), Álvaro i Nteka (Guardiola, min 56).

GOL: 0-1 Álvaro, min 6.

ÀRBITRE: Isidro Díaz de Mera. Targetes grogues: Xavi (min 29), Comesaña (min 37), Balliu (min 69), Luuk (min 81), Isi (min 85), Dembelé (min 89), Alba (min 93), Mario H. (min 95), Trejo (min 96), Catena (112) i Gavi (113).