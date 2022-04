El Bayern Munic va aconseguir ahir la seva desena Bundesliga seguida després de guanyar el Borussia Dortmunt a l’Allianz Arena per 3-1, amb gols de Gnabry, Lewandowski i Musiala. La diana visitant al Der Klassiker la va fer Emre Can en transformar de penal el 2-1 momentani.

Mai fins ara cap equip s’havia anotat deu títols seguits de la lliga alemanya. El Bayern va ser ahir superior als de Haaland, que es va quedar sense marcar. Gnabry i Lewandowsky –que després del partit va dir que en els propers dies hi haurà una trobada per saber si es queda o se’n va– van posar el 2-0 abans de la mitja part i el gol de Can va ser una anècdota, tot i que Reus va tenir un parell d’ocasions i la sentència de Musiala no va arribar fins a darrera hora.