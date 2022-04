El retorn d’Irati Etxarri després d’estar tres setmanes de baixa és la millor notícia per al Cadí La Seu en la prèvia de l’inici de l’eliminatòria de quarts de final del play-off pel títol. L’equip que dirigeix Bernat Canut visita avui (18.30 h, Canal FEB) la pista del Casademont Saragossa en un pols d’anada i tornada que guanyarà qui faci més punts. El format es repetirà a les semifinals, mentre que la final es disputarà al millor de tres partits.

«L’Irati ja ha disputat minuts d’entrenament amb normalitat», va explicar ahir Canut, i va matisar que «té bones sensacions pel que fa al turmell però fa tres setmanes que no juga, no podrà tenir els minuts habituals». El tècnic té tot l’equip llest per fer front a un Saragossa que «té sis jugadores de nivell i molta qualitat per anotar». Canut confia en el control del rebot defensiu i en aturar l’atac local, en un partit que tindrà un centenar de seguidors alturgellencs.