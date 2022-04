El conjunt sub-18 del Catalana Occident Manresa s’ha quedat sense bitllet pel campionat d’Espanya després de perdre amb el JAC Sants per 65-60 en el partit pel tercer lloc de la Final a Quatre del Campionat de Catalunya júnior que té lloc aquest cap de setmana al pavelló de la Farga de Banyoles. Després de caure en les semifinals davant el Joventut, els nois de Xavier Isern tenien encara una altra oportunitat per caçar la tercera plaça d’accés a l’estatal de Huelva de principis de maig, però l’equip s’ha desfet en el darrer quart i ha acabat perdent per només cinc punts de marge.

Els manresans han anat durant bona part del partit per davant, i a la mitja part dominaven per set punts (30-37). Després del tercer quart, l’equip encara controlava la situació, però un JAC Sants amb un Mestres estel·lar, autor de 22 punts, ha capgirat el resultat.