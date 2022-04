Àrbitres : Òscar Carballo, auxiliat a les bandes per Víctor Gómez i Sergio Sánchez. Va ensenyar targeta groga a Font (min 42).

El primer equip del Centre d'Esports Manresa ha derrotat aquest migdia el FC Peralada per 1-0, amb un gol de Biel Rodríguez al minut 23, en partit de la penúltima jornada de la Tercera Divisió. Els homes de Ferran Costa seran campions del grup i assoliran l'ascens a la Segona RFEF si aquesta tarda (17 ) l'Olot punxa en el partit que disputa a casa contra el Vilassar, un rival que ja no es juga res.

Els manresans han complert la seva part de la feina en un duel complicat contra un Peralada que ocupa la vuitena posició i durant bona part del curs va ser un dels aspirants a l'ascens. El gol de Biel Rodríguez Pérez ha donat aire a l'equip, però la incertesa ha perdurat fins el darrer moment. En el tram final, ambdós equips han tingut ocasions i aproximacions perilloses que haurien pogut fer moure el marcador. L'1-0, però, no s'ha alterat i ara el Manresa és a les portes d'una fita històrica.

En cas que l'Olot faci els deures aquesta tarda, el Manresa en tindrà prou la setmana vinent amb un punt al camp de l'Hospitalet. En un altre partit amb un equip de la part implicat ha estat la derrota del Girona B per 1-2 a casa contra el Granollers.

El partit, que la directiva del club bagenc, va declarar d'entrada gratuïta, ha batut el rècord de la temporada amb 1.235 espectadors.

En declaracions a Xala!, el canal de streaming que ha retransmès el partit, l'autor del gol manresà, Biel Rodríguez, ha declarat que per ella era "un somni" poder jugar un partit tan important pel Manresa essent ell fill de la ciutat. Biel ha fet esment que "jo no acostumo a fer gols" i per aquest motiu estava doblement content.