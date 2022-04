El Covisa Manresa es va anotar a Sabadell tres punts molt importants que li permeten dependre de si mateix per classificar-se per la propera edició de la Copa del Rei. Els bagencs van visitar el cuer, un equip amb només un punt en 28 jornades, i van guanyar per una golejada excessiva perquè l’equip no va fer un gran partit. Tot i això, si dissabte vinent (18.30 h) s’imposa al Ripollet a casa, assegurarà la cinquena plaça i, per tant, el pas a la Copa. El Covisa, però, no depèn de si mateix per arribar al 4t lloc i entrar al play-off d’ascens.

Els manresans van tenir un dia espès, no van estar centrats i només dos gols a darrera hora van evitar que marxés al descans per sota en el marcador. En el segon temps, gràcies a les individualitats, el Covisa va ampliar l’avantatge i es va endur els punts.