Els dos primers classificats de la Lliga Endesa, el Barça i el Reial Madrid, no ho van tenir fàcil per sumar una nova victòria a la competició. Els blaugrana, que venien de dues derrotes a l’ACB i de perdre a Europa, van vèncer per un exigu 69-65 el Lenovo Tenerife i només ha de guanyar dos dels quatre partits en joc per acabar primer la lliga regular. Els canaris van buscar un partit a pocs punts, com és habitual, que no es va resoldre fins que no va arribar una esmaixada de Brandon Davies, el millor del seu equip amb 13 punts.

Per la seva banda, els blancs van haver de remuntar contra un Betis que arribarà al Congost dimecres en bona línia. Els verd-i-blancs van tenir el partit a les mans. Tenien l’última pilota amb 69-70, però la van perdre i Tavares va situar el 69-71 final. Per emoció, la d’Andorra, amb un equip d’Óscar Quintana, debutant a la lliga, que es va imposar en un duel directe al Burgos per 73-71, amb 18 punts de Miller-McIntyre i un bàsquet final d’Olumuyiwa que no van respondre els castellans. En l’últim partit del dia, pas de gegant de l’Obradoiro en vèncer el Gran Canària per un espectacular 106-97.