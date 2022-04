«Feliç, ara mateix em sento molt feliç. Sobretot pels jugadors, per aquest grup de futbolistes fantàstic configurat per gent treballadora i compromesa que avui s’han trobat un ambient espectacular a l’estadi del Congost. El suport que ens ha donat l’afició és el millor reconeixement que pot tenir aquest grup de lluitadors que amb il·lusió i treball van a per totes». Amb aquesta reflexió va iniciar Ferran Costa, el tècnic castelldefelenc del CE Manresa, la seva intervenció a la roda de premsa posterior al duel contra el CF Peralada. A l’hora d’analitzar el desenvolupament de la confrontació, Ferran Costa va emfasitzar que «sabíem que avui rebíem la visita d’un gran equip, ple de bons jugadors i que domina molts registres del joc. Per tant, érem conscients que el Peralada ens exigiria moltíssim. El nostre oponent ha estat tot el curs a la part alta de la classificació i, fins i tot l’ha liderat».

En aquest context, Costa va considerar que «el nostre inici de partit ha estat immillorable. Ja hem tingut ocasions clares abans de marcar el gol que no hem aconseguit transformar, però l’equip ha estat perseverant i ha mantingut la mateixa tònica fins a fer el gol del triomf». Pel que fa a la segona part, l’entrenador establert a Manresa va assenyalar que «el Peralada ens ha pressionat bé i no hem pogut tenir possessions llargues, però sí que hem estat molt solidaris i solvents a nivell defensiu i hem disposat d’algunes oportunitats que no hem aconseguit materialitzar. Tot i això, amb l’esforç de tots els jugadors i d’aquesta meravellosa afició hem aconseguit que els tres punts es quedessin a casa». Per últim, Ferran Costa va ser contundent a l’hora d’explicitar com afrontaran els manresans el decisiu duel al terreny de joc del CE l’Hospitalet. «Hi anirem a guanyar i si cal donarem els dos cent per cent per aconseguir-ho. Volem vèncer a l’Hospitalet. La millor manera de gaudir del futbol és competir».

El surienc Biel Rodríguez Pérez va relatar com va marcar el decisiu gol contra el CF Peralada. «No, no soc un especialista en la rematada de cap. Pel propi desenvolupament del joc, de forma circumstancial, Noah i jo ens havíem canviat de banda. Quan he vist que rebia la pilota i que penetrava, he buscat guanyar la posició al central Alan Baró. L’he sorprès i he aconseguit rematar a gol». El davanter surienc va considerar que el d’ahir havia estat «el meu millor partit des que vaig tornar a Manresa» i va destacar «la confiança que em donen els tècnics i els companys» com la clau de la recuperació del seu millor nivell. «Passi el que passi en l’última jornada, juguem la temporada vinent a Segona o a Tercera, vull continuar al Manresa», va reblar.