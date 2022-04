Ahir es va posar el punt final a la cita més important del tennis a la capital catalana, el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeu Comte de Godó, que ha arribat aquest any a la seva 69a edició conservant la seva essència tennística, amb millores quant a l’experiència del públic i amb la voluntat de recuperar les xifres anteriors a la pandèmia. Amb el final de l’ATP acaba Aces Solidaris, la campanya benèfica que va posar en marxa <strong>Banc Sabadell</strong> en l’inici del torneig per aconseguir fons per ajudar els col·lectius més necessitats en el marc del torneig, aprofitant també la seva estreta relació amb el teixit socioeconòmic català.

En aquest sentit, ahir es va celebrar l’acte d’entrega de la 14a edició d’aquesta iniciativa, que llança Banc Sabadell com a patrocinador principal de l’esdeveniment, a cada trofeu d’aquestes característiques. A través de la iniciativa, Banc Sabadell ha entregat a la Fundació Benito Menni, a la Fundació Tennis Barcelona i a Kick Out Plastic 21.000 euros, amb motiu dels ‘aces’ –punts de servei–, registrats en el total de partits del Barcelona Open Banc Sabadell. Cada entitat ha rebut 7.000 euros amb l’objectiu de recolzar el dret a la salut mental en països desfavorits, en el cas de la Fundació Benito Menni, ajudar que joves en risc d’exclusió puguin disfrutar de classes setmanals de tennis solidari a través de la Fundació Tennis Barcelona i el programa Tennis amb Valors i visibilitzar la lluita per un món lliure de plàstics d’un sol ús amb l’agrupació Kick Out Plastic. El conseller delegat de Banc Sabadell, César González-Bueno, va destacar durant l’acte que amb aquesta iniciativa solidària «l’entitat financera vol posar el seu gra de sorra en forma de reconeixement als que estan abocats en els altres ajudant de manera tan enfocada i dedicada com fan aquestes tres entitats». Des del 2008, més de 40 organitzacions s’han beneficiat dels Aces Solidaris, iniciativa que acumula més de 320.000 euros des d’aleshores. Aquest projecte va començar coincidint amb l’estrena de l’entitat financera com a patrocinador principal del trofeu i està destinada a visibilitzar projectes que porten a terme entitats sense ànim de lucre. La mitjana d’‘aces’ que es comptabilitzen en cada edició de l’Open se situa en els 470. La xifra màxima es va registrar el 2008, amb 634, i la mínima, el 2011, amb 313. Tot i que l’ajuda als col·lectius menys afavorits ha anat més enllà. González-Bueno va fer entrega d’un xec de 500.000 euros a la Creu Roja, que es destinaran a l’ajuda de famílies refugiades que han hagut de fugir d’Ucraïna davant el conflicte amb Rússia. Aquesta és només la primera part de la campanya: també s’ha posat en marxa una iniciativa per a empleats i clients en la qual el banc recaptarà fons i igualarà la quantitat aconseguida a través de les aportacions particulars. «Amb aquest acord, Banc Sabadell, en la línia amb el compromís social i els drets humans, se suma a l’ajuda humanitària que tant necessiten en aquests moments els refugiats ucraïnesos», va assegurar González-Bueno.