El Navàs va vèncer l’Alt Berguedà per 5-1 en un gran partit coral per part dels bagencs, que de nou van mostrar-se molt superiors al seu rival. Tot i que l’inici no va ser gens fàcil a causa d’una bona defensa visitant que rebutjava contínuament les aproximacions dels grocs i negres, el domini era del Navàs, que monopolitzava la possessió de la pilota mentre buscava el moment oportú per atacar. L’Alt Berguedà va aguantar fins al minut 24, quan Sergi Serra feia l’1-0 amb un tir creuat que es colava al fons de la porteria de Jiménez. El pla inicial dels baganesos de no rebre gols s’ensorrava, encara que arribaven al descans amb molta vida dins del partit. Al segon temps els visitants donaven la sorpresa amb un gol de Guals que empatava el duel, encara que ràpidament els locals oferien la seva millor versió per passar per sobre de l’Alt Berguedà. Marc Serra, en primera instància, i Sergi Serra, per partida doble, tornaven a donar la iniciativa al Navàs. Amb dos gols d’avantatge els locals jugaven a pler i encaraven els darrers minuts de partit amb ganes d’ampliar la diferència en el marcador. Ribalta, que havia entrat de refresc uns minuts enrere, aconseguia un doblet per tancar la golejada.