La Pirinaica va sumar una altra derrota en perdre per la mínima contra el Sallent, que s’està jugant la permanència en les darreres jornades de la competició. L’equip de la Mion acumula tres partits consecutius sense puntuar, tot i que es manté en la segona posició i opta a l’ascens directe de categoria. En el duel bagenc, els locals van dominar la possessió de la pilota davant un Sallent molt replegat que optava per sortir al contracop quan recuperava la pilota. Els manresans no eren capaços de penetrar en el bloc baix dels seus rivals, mantenien la circulació de pilota en zones llunyanes a la porteria de Puigoriol i van arribar al descans amb empat a zero en un partit amb poques oportunitats i sense gaire a destacar. A la represa, els visitants van optar per un plantejament més defensiu, amb desplaçament a l’esquena de la defensa local. En una d’aquestes jugades va arribar l’únic gol del partit, quan un defensor de la Pirinaica cometia penal sobre Rival. Márquez anotava per donar la victòria al Sallent, que de nou feia un pas enrere per defensar el gol aconseguit. La Pirinaica va lluitar per l’empat fins al final, però el bon posicionament defensiu dels sallentins va impedir qualsevol sorpresa.