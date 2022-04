Un punt. Un empat en el darrer partit de lliga al feu del CE l’Hospitalet i el títol de lliga i l’anhelat ascens del Centre d’Esports Manresa a Segona Divisió RFEF es transmutaran de somni inversemblant a realitat tangible. Un golàs de cap del surienc Biel Rodríguez Pérez va permetre als blanc-i-vermells vèncer el CF Peralada (1 a 0) i dependre del seu propi rendiment per segellar una consecució històrica.

La jornada d’ahir va ser intensíssima per als aficionats, directius, tècnics i jugadors manresans. El fet que els partits determinants de la penúltima jornada per definir el campió, els llocs del segon al cinquè, que faciliten l’accés a les eliminatòries d’ascens, i les quatre places de descens, no s’hagin de jugar en un horari unificat, com seria lògic, va propiciar que l’equip de Ferran Costa estigués a punt d’aconseguir l’ascens de categoria a la tarda.

Ascens virtual durant 19 minuts

La setzena victòria dels blanc-i-vermells obligava la UE Olot de Manix Mandiola a guanyar, a la tarda, la UE Vilassar per mantenir les opcions de l’equip de la capital de la Garrotxa de pujar de categoria com a primer classificat. El dinovè gol a la lliga del màxim golejador del campionat, Sergi Arranz (min 37), va donar avantatge als olotins, però en el tram final de l’entrontament, segons després que Kilian Villaverde estavellés una gardela al pal, Marc Río va empatar i va fer emmudir els 1.023 espectadors que s’aplegaven a les grades del Municipal d’Olot (min 73). Durant els 19 minuts següents, l’ascens matemàtic del CE Manresa va ser un fet provisional. Malauradament, ja en el segon dels tres minuts del temps de recuperació, Javi Ferrón va donar el triomf als amfitrions (min 92).

El triomf in extremis dels olotins va donar transcendència al marcador de l’altre partit que es va disputar durant la tarda d’ahir. La derrota de la UE Sant Andreu, dissabte al terreny de joc del FC Vilafranca (1 a 0), va obrir la possibilitat que l’oponent dels blanc-i-vermells en la decisiva darrera jornada, el Centre d’Esports l’Hospitalet de Diego Quintero, pugui arrabassar el cinquè lloc final a l’històric club barceloní. El golejador riberenc Miquel Ripoll va donar avantatge de seguida al seu equip a Figueres (min 8), però Khalid Noureddine (min 23) i Domingo Berlanga (min 42) van remuntar (2 a 1). Els del Baix Llobregat van encarar els deu últims minuts de la confrontació amb aquest marcador. Diego Martínez (min 81) va reequilibrar el duel i Sehou Omar Sarr (min 93) va atorgar la victòria als visitants. Per tant, el CE Manresa haurà d’empatar o vèncer al feu d’un equip obligat a guanyar per tenir possibilitats d’ultrapassar la UE Sant Andreu a la classificació si els andreuencs no s’imposen a la UE Figueres a l’estadi Narcís Sala. Així doncs, tant per als hospitalencs com per als manresans, el partit de diumenge, en el dia d’avui previst per a les 12 hores, serà decisiu.

A més de mantenir viu el somni de l’ascens, la victòria del CE Manresa, combinada amb la inesperada derrota del filial del Girona FC contra l’EC Granollers (1 a 2), garanteix a l’equip de Ferran Costa, com a mínim, la segona posició final. Per tant, el seu oponent en una hipotètica primera eliminatòria de les fases d’ascens seria el cinquè classificat, és a dir, o la UE Sant Andreu o el CE l’Hospitalet.

D’altra banda, les dades refermen la confiança en les possibilitats dels blanc-i-vermells d’assolir el necessari empat a l’Hospitalet. No endebades, el CE Manresa, aquesta temporada, no ha perdut cap partit de lliga com a visitant. Els manresans han signat vuit victòries i set empats a domicili i no han encaixat cap gol en nou dels quinze partits disputats lluny del seu feu.

Pressió ofensiva, golàs i gestió

Pel que fa al duel contra el CF Peralada, tot i que el servei inicial va correspondre als de l’Alt Empordà, els amfitrions ja van palesar en la seva primera possessió una inequívoca vocació ofensiva. L’equip del Peralada va optar per una estructura d’equip més defensiva de l’habitual (4-1-4-1) i per defensar-se al propi camp davant un conjunt blanc-i-vermell que elaborava el joc amb criteri, amb els navarclins Marc Martínez i Nil Garrido excel·lint a l’hora de controlar el tempo del partit. Una paret entre Noah i Biel Rodríguez Pérez la va culminar el davanter d’origen ghanès amb una intencionada rematada de cap que Aitor Mújica va refusar amb dificultats amb la mà dreta (min 9) i, dos minuts després, Noah va xutar alt a boca de canó un servei amb el cap de Javi López. Alan Baró va tallar la perillosa centrada d’Antonio Pelegrín després d’una agosarada incursió del central (min 16) i Aitor Mújica va impedir que altra vegada el central arribés a un servei de falta executat per Marc Martínez (min 21). La mobilitat que exhibia el surienc Biel Rodríguez Pérez va propiciar l’únic gol del matx. Refús defensiu de cap d’Alan Baró que recull Toni Sureda per obrir de primera envers Noah. El davanter penetra com a extrem esquerre i centra al primer pal, on remata de cap a gol, impecablement, Biel Rodríguez Pérez (min 23). Després de marcar, els manresans van convidar el CF Peralada a assumir riscos, però Òscar Pulido va avortar les dues úniques aproximacions perilloses dels empordanesos (minuts 25 i 30) i Marc Martínez va obligar Aitor Mújica a lluir-se per impedir que el seu xut llunyà a mitja alçada sentenciés el duel definitivament (min 45+1).

A la represa, l’equip d’Héctor Simón es va mostrar més proactiu, però els amfitrions només van concedir tres accions ofensives al seu oponent. Els blanc-i-vermells van gestionar l’avantatge amb saviesa i van generar cinc opcions per ampliar el seu avantatge. Nil Garrido no va arribar per centímetres a la centrada de Salva (min 50), Aitor Mújica va refusar les rematades de Noah (min 76) i Nil Garrido (min 82), el xut ras d’Àlex Iglesias va sortir massa creuat (min 87) i el porter empordanès no es va deixar sorprendre per l’enverinat servei de cantonada executat per Víctor Rodríguez (min 91). Escac al títol. Diumenge vinent, escac i mat?