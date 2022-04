La trajectòria d’ambdues formacions a la Fase per a l’Ascens de la Preferent Femenina va convertir en decisiu per a les amfitriones el partit entre les blaves i el líder, la Fundació UE Cornellà. El CF Igualada va competir contra el primer classificat però va cedir (0 a 2). L’equip del Baix Llobregat va adquirir avantatge en una de les seves primeres accions ofensives gràcies a Lucía Soledad Agüero, la màxima golejadora d’aquesta segona fase de la lliga (6 gols). Les jugadores de Víctor Torrijos van maldar per empatar fins que Míriam Bueno va marcar en pròpia porteria (min 82). La Fundació UE Cornellà lidera la classificació amb 12 punts, mentre que les blaves són cinquenes (3).