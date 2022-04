«Els clubs de futbol del país necessiten més serveis, suport i formació»

Va començar a jugar a futbol a meitats dels anys noranta quan només tenia set anys en una competició en la qual només hi participaven tres nenes. El proper diumenge, 15 de maig, la navarclina Pilar Puig Soto, higienista bucodental i protèsica dental, de 34 anys, deixarà la pràctica activa de l’esport que l’apassiona per entomar un repte d’un abast considerable: marcar les línies estratègiques per consolidar el creixement del futbol femení a Catalunya.

Després de 27 temporades en actiu penja les botes. Quin ha estat el punt àlgid de la seva extensa trajectòria com a futbolista?

Em vaig iniciar com a futbolista al CF Navarcles. Després de dues temporades em vaig incorporar als equips formatius del desaparegut FF Torroella. La temporada 2002-03 vaig fitxar pel Centre d’Esports Sabadell, per jugar al filial que militava a Segona Divisió. Va ser una etapa que em va marcar profundament, doncs vaig poder debutar amb el primer equip arlequinat a la Superlliga femenina, com s’anomenava aleshores l’actual Primera Iberdrola. Vaig aterrar al filial del Barça el curs esportiu 2005-06 i, de forma puntual, Natalia Astrain em va convocar amb el primer equip blaugrana. Però l’experiència va ser efímera, tot i que el Barça em va oferir la renovació.

Per quina raó va renunciar al somni d’accedir i consolidar-se a l’elit del futbol femení estatal?

Per la incompatibilitat horària entre els estudis i les sessions d’entrenament. Aleshores, era inversemblant viure del futbol i vaig optar per centrar-me en els estudis. En el context actual, la meva decisió hauria estat una altra. Vaig fitxar pel CE Manresa i després he continuat la meva trajectòria al FF Torroella, el CF Santpedor, la UE Vic, el CF Igualada i el CE Sallent, a més de jugar amb l’equip femení de veteranes de l’Agrupació Barça Jugadors.

Com va sorgir la possibilitat de formar part de la precandidatura de Juanjo Isern a la FCF?

Sóc una apassionada aficionada del FC Barcelona i durant un lustre em vaig desplaçar a quasi tots els partits que jugava el primer equip masculí del Barça amb el mateix avió que utilitzaven Leo Messi, Xavi o Dani Alves. Aleshores, era possible. Així vaig conèixer Pilar Guinovart i ella em va presentar Juanjo Isern. Després d’una primera reunió, aquest gener, a l’Hostal Baviera de Navarcles, vam constatar que teníem les mateixes inquietuds i Juanjo Isern em va sorprendre en proposar-me assumir la direcció del creixement del futbol femení català. Mai m’he vist com a entrenadora, però aquesta responsabilitat s’adequa al meu perfil.

Com valoren des de la seva precandidatura la gestió actual de la Federació Catalana de Futbol?

Malauradament, la junta directiva de l’ens federatiu actua de forma deshonesta amb els clubs i no els ofereix ni els serveis, ni el suport ni la formació que necessiten els seus gestors. Nosaltres volem oferir més a les entitats. La federació ha de ser propera i la seva gestió econòmica ha de ser en benefici dels clubs.

I com es concreta aquesta millor oferta de serveis i aquest superior suport i proximitat?

Per incidir en una gestió econòmica més transparent i eficient el president i la seva junta directiva no cobraran en concepte de remuneració. El càrrec de president ha de ser essencialment representatiu. Els clubs deixaran de pagar de forma permanent les quotes d’inscripció dels equips. A més, la nostra candidatura ha segellat un acord amb una empresa per oferir de forma gratuïta pilotes a tots els equips dels clubs d’arreu del país. Creiem que la federació ha d’oferir una atenció personalitzada a les entitats. Per això, es crearan noves delegacions i els clubs podran utilitzar-ne gratuïtament les sales per a celebrar-hi reunions.

I pel que fa a la formació?

Hem arribat a un acord amb PIMEC per oferir formació contínua i assessorament gratuït als directius de totes les entitats. Fins ara, la federació ha posat al servei dels clubs eines com el Portal del Federat sense preocupar-se per si els futurs usuaris estaven preparats per utilitzar-les. Això ha de canviar. Un altre actiu de la nostra candidatura és la presència de Joana Ortega, Secretària General de l’Associació de Municipis de Catalunya. Volem que els clubs accedeixin a ajuts socials i econòmics gràcies a l’establiment d’un marc de col·laboració amb les entitats municipalistes del país.

El seu àmbit d’actuació serà el futbol femení. Com vol incidir en el seu desenvolupament?

Essencialment, vull que l’experiència de les futures jugadores sigui millor que la meva. I per això és fonamental que totes les nenes i noies puguin jugar a futbol ben a prop de casa. Hem d’afavorir que la majoria de clubs de Catalunya tinguin la preceptiva secció de futbol femení. A més de potenciar els programes que en l’actualitat s’impulsen des de la federació, els clubs només hauran de pagar la meitat de la primera quota d’inscripció al Portal del Federat de totes les noves futbolistes. Configurar una estructura estable de futbol formatiu d’equips femenins és més difícil que fer-ho amb conjunts masculins. Hem de dotar els tècnics d’aquests equips dels coneixements psicològics necessaris per entomar el repte de formar les jugadores. D’altra banda, voldria crear una xarxa de campus estiuencs específics per a les joves futbolistes i generar l’escenari adequat per tal que les nostres grans jugadores no esdevinguin innaccesibles per a les nenes.