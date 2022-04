Les notables prestacions que va oferir l’Igualada Femení HCP durant el primer període a la pista del Cerdanyola CH van permetre constatar la progressió del joc de les jugadores de Carles Marín aquest exercici, una evolució encara insuficient per comprometre el triomf del poderós conjunt vallesà (5 a 4). Tot i la baixa per sanció de la golejadora Pati Miret, les anoienques van palesar que la distància entre les aptituds d’un i altre equip s’ha reduït notablement des del partit de la primera volta, quan el Cerdanyola CH es va imposar a Les Comes amb un marcador inapel·lable (1 a 6). L’excel·lent inici de les anoienques va propiciar el gol de Rocío Piojo Ramón (min 4). Malauradament, les visitants no van aprofitar les ocasions que van generar en els següents minuts i Maria Figuerola va reequilibrar el marcador en una jugada individual (min 12). La portera Cristina Riba va aportar solidesa defensiva en aturar un penal i una falta directa executades per Gemma Solé (minuts 8 i 19) i Carla Claramunt va tornar a donar avantatge a les visitants 2 minuts i 31 segons abans del descans. A la represa, l’Igualada Femení HCP no va poder neutralitzar l’allau de joc inicial de les amfitriones i Adriana Gutiérrez (2) i Joana Xicota van situar el 4 a 2 a l’electrònic. La santvicentina Aida Mas va reduir el desavantatge visitant a la mínima expressió (min 36). Maria Figuerola va segellar el triomf de les vallesanes (min 47) i Carla Claramunt va establir, de penal, el marcador definitiu.