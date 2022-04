Set gols en el partit més boig de la Champions deixen oberta l’eliminatòria entre dos equips amb ‘punch’ de pes pesant i defensa de paper. Guardiola i Ancelotti no van ser capaços de dissimular les carències defensives dels seus i el partit es va convertir en una muntanya russa que convertirà el partit del Bernabéu en una final. Va saltar el Reial Madrid amb un onze amb tres davanters que delatava ganes de protagonitzar el partit, per mossegar un City dissenyat per atacar que defensa malament. Però només era una presumpció, perquè en deu minuts els de Guardiola van retratar els d’Ancelotti.

Dos gols en deu minuts

El primer als dos minuts. Mahrez va dibuixar una diagonal cap a dintre en la qual no li va sortir ningú i l’extrem va ficar una passada que va rematar de cap a gol De Bruyne entrant només des de darrere davant la passivitat de Valverde i Carvajal. Primer cop i a la lona. Vuit minuts després una altra jugada plena d’errors de la defensa blanca provocava el segon. Militão queia en la trampa i sortia a banda, on permetia De Bruyne centrar al cor de l’àrea. Allà hi havia superioritat dels davanters locals amb Gabriel Jesús, Bernardo Silva i Mahrez, mentre només defensaven Alaba i Mendy. La pilota va arribar al primer pal, que marcava el defensa austríac, però el madridista es va mostrar molt tou i va permetre que el brasiler es girés i marqués el segon. Tocat, gairebé enfonsat.

Guardiola havia col·locat millor els seus jugadors al camp, amb pressió alta en defensa i dinamisme amb la pilota als peus. Els d’Ancelotti ni defensaven en pressió baixa ni pressionaven a dalt. Ideal perquè el City toqués per arribar ràpid a l’àrea de Courtois, que tenia massa a sobre a la seva defensa. Era molt llarg en defensa i molt curt en atac, on no hi havia notícies del migcamp madridista, ja que Modric i Kroos estaven marcats sempre, per la qual cosa optaven per arribar per fora per a Rodrygo o Vinicius. Els errors d’Ederson es van convertir en el millor recurs ofensiu del Madrid.

Benzema, al rescat

Si el Madrid defensava a darrere, els arribadors del City li creaven problemes. Si sortia a collar a dalt, li guanyaven l’esquena amb contres en les quals Foden va fallar dues ocasions clamoroses. Alaba va poder marcar en un córner en el qual es va avançar a la defensa local. Tots dos defensaven molt malament i les ocasions es multiplicaven en les dues àrees. A la mitja hora Carletto va decidir recol·locar la seva gent en un 4-2-3-1, amb Valverde amb Kroos i Modric de tresquartista. La correcció va assentar l’equip i en un centre llarg de Mendy va aparèixer Benzema, 40 gols aquesta temporada ja, per castigar la debilitat defensiva local i retallar el desavantatge, ficant el Madrid en el partit i l’eliminatòria de nou. Al descans els blancs havien tallat l’hemorràgia i havien corregut 4,5 quilòmetres menys. Lents i mandrosos.

No va començar millor la segona part, amb un error groller de Militão en un encreuament que va deixar sol Mahrez davant Courtois, rematant al pal, i el rebuig el va rematar només Foden, però Carvajal la va treure sota pals. La defensa blanca continuava sent una fira. I Kroos mai podrà jugar de Casemiro, per velocitat, agressivitat i, sobretot, per actitud. I la gerra va tornar a la font... En una sortida de pilota Vinicius no va lluitar una pilota que va recuperar Fernandinho, i va acabar centrant l’àrea petita, on va aparèixer només per marcar Foden. Cantada defensiva i gol.

Regal a Vinicius

Però el Madrid mai es rendeix i d’un error defensiu es va passar a un altre. Vinicius, que estava fent un partit desastrós, se’n va anar de Fernandinho a 50 metres de l’àrea. El brasiler va iniciar la diagonal, però cap central va sortir a tancar-li i l’extrem (18 gols i 15 assistències ja) va batre Ederson davant la passivitat dels defenses. Eren dos pesos pesants llançant cops davant rivals amb mandíbula de vidre. I van tornar a encaixar un altre crochet els blancs quan en el 73 Bernardo Silva va fer saltar Courtois pel pal curt en una jugada en la qual la defensa es va parar pensant que hi havia falta prèvia, però l’àrbitre va donar avantatge i el portuguès va ser més llest. El Madrid estava sonat, però si la defensa blanca era una fira, la del City era un circ. I en un centre a l’àrea Laporte va fer un penal ridícul que Benzema va clavar a l’estil panenka. Les defenses de paper disparaven el marcador amb anades i vingudes. Però com va presagiar Ancelotti, «l’eliminatòria es decidirà al Bernabéu».