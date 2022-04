L’agent de <strong>Robert Lewandowski</strong>, Pini Zahavi, té previst reunir-se en les pròximes hores amb el Bayern de Munic per negociar el futur del golejador. Així ho afirma ‘Bild, que apunta que el club bavarès té clar que l’entorn del futbolista presentarà una proposta de traspàs per començar les negociacions entre clubs amb la intenció d’arribar a un acord amistós al més ràpid possible. Sobre el paper, el campió alemany vol retenir la seva estrella, però espera la decisió del jugador.

No title ¿Canvi d’aires per al polonès? Segons ‘Bild’, Lewandowski vol canviar d’aires i entén que té dret a sortir d’una forma ordenada pel bon rendiment ofert i la professionalitat demostrada a l’Allianz Arena en les últimes temporades. L’ariet, de 33 anys, considera que després de vuit temporades a Munic ha tancat un cicle i ha meditat una decisió que està provocada pel deteriorament de les relacions amb el club i amb Nagelsmann. A Lewandowski no li va agradar la primera oferta de renovació fins al 2024 i tampoc veu clar el seu futur a Alemanya després de caure en quarts de final de la Champions. Acord Barcelona-Lewandowski, segons TVP Sport El rotatiu alemany parla de la possibilitat que el Bayern li posi sobre la taula una altra oferta de renovació una mica més ambiciosa per retenir-lo. El mercat de davanters és complicat i a Munic compten amb un de garanties, així que el volen com sigui. En els últims dies el club germànic ha parlat amb l’entorn de Haaland, però és una operació complexa i les altres alternatives no convencen el club. No title Possible oferta del Barça El Barça es manté a l’expectativa del que pugui passar en l’esmentada reunió. Joan Laporta fa poc va comentar amb un aficionat que el davanter polonès «té més possibilitats de venir» que Haaland. Pini Zahavi, agent del golejador, té bona relació amb el president barcelonista. Malgrat que Salihamidzic, director esportiu, va afirmar que té contracte en vigor, el Bayern es troba en el dilema de vendre el seu jugador franquícia al juny o deixar-lo escapar gratis en cas que no aconsegueixi renovar-lo.