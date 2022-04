El Covisa Manresa va anunciar ahir, en un comunicat per la xarxa social Twitter, que l’entrenador del seu primer equip, el barceloní Pau Machado, no seurà a la banqueta la temporada vinent. Segons la nota de l’entitat, «no hi ha acord econòmic. El club li mantenia les mateixes condicions econòmiques d’aquesta temporada» Hi afegeix que «li desitgem molta sort en el que queda» de curs.

Machado va arribar al Covisa ara fa onze mesos procedent del Cerdanyola. Tenia una experença de tres temporades a Segona Divisió B, la mateixa categoria que juguen els manresans, i una experiència de 21 temporades a les banquetes, des de ben jove, ja que en té 37. Va preparar el Barça B, amb el qual va pujar a l'antiga Primera Nacional A, actual Segona B. Aquesta temporada, el Covisa ha fet una temporada en progressió ascendent, amb la qual cosa ara ocupa la cinquena posició de la categoria, després de guanyar el Merinals la setmana passada, i té a prop la seva participació en la propera Copa del Rei. Li queden dos partits, aquest dissabte contra el Ripollet i el dia 8, a Mataró.