El Cadí la Seu ho té tot a favor per convertir-se avui en semifinalista de la Lliga Femenina de bàsquet. L’equip de Bernat Canut va guanyar en l’anada a Saragossa, contra el Casademont, diumenge, per 57-75 i avui ha d’intentar no perdre per més diferència que aquesta a casa per classificar-se per a la penúltima ronda de la competició. Aquesta, ja en format de play-off, l’aparellaria amb gairebé total seguretat el Perfumerías Avenida, que va vèncer el Gernika en el seu primer partit per un clar 70-85.

Les urgellenques arriben al partit, que començarà a les vuit del vespre al Palau Municipal d’Esports i que es podrà seguir en directe per Esport3 i el canal de la federació espanyola, en un bon moment i amb totes les jugadores a punt, un cop reapareguda amb èxit Irati Etxarri. Bernat Canut deia, abans de l’enfrontament, que «tenim punts de marge, però només amb la mentalitat de guanyar el partit, i no anant a buscar simplement la defensa dels divuit punts, serem capaces de superar aquesta eliminatòria».