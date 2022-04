Després de dos anys d’absència per culpa de la covid, enguany s’ha pogut celebrar la 23a edició de la Pujada Callús-Sant Mateu, memorial Laia Altimira i puntuable per al Campionat de Catalunya de muntanya. Més de seixanta vehicles hi van prendre part en les tretze categories del certamen.

La cursa va veure la victòria, en el total de les dues mànigues, de Miguel Raventós, del Penedès Competició, que havia estat quart en la primera pujada, però que va marcar el millor temps de tots en la segona, amb una marca de 2.41.725. La segona posició va ser per al Porsche de Jordi Gaig, del Baporo Motorsport, que va fer 2.41.958 en la primera ascensió i ja no ho va poder millorar en la segona. Va completar el podi Edgar Montellà, de l’ACA Sport, gràcies al 2.42.251 de la segona pujada. El primer local va ser Eudald Carbonell, del Moto Club Manresa, que va finalitzar en el setè lloc, amb un temps de 2.46.426. Les pujades van començar a les deu del matí i a les dues de la tarda, sense pluja. El públic va vibrar amb un traçat tècnic d’asfalt de cinc quilòmetres i després es van entregar els premis a Callús de mans de l’alcalde, Jordi Mas.