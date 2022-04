Jan Encuentra, del Gimnàstic, disputa l'estatal autonòmic amb la selecció catalana sub-16

Jan Encuentra Martín, jugador del cadet A del Club Gimnàstic de Manresa, equip que milita a la Divisió d'Honor Cadet, la màxima categoria, encara des d'aquest divendres i fins diumenge, amb el combinat sub-16 de Catalunya, la primera fase del Campionat d'Espanya de seleccions autonòmiques, una competició que aquest exercici es reprèn després del parèntesi de dos cursos esportius degut a la crisi sanitària.

En aquesta primera fase, la formació catalana sub-16, dirigida per Rafa Beltrán, s'enfrontarà als combinats de les Illes Balears i de l'Aragó a l'estadi Miquel Coromina i Moretó de Banyoles. La selecció guanyadora del triangular accedirà a la segona fase de l'estatal. Catalunya mesurarà aptituds futbolístiques amb el combinat aragonès, divendres, a partir de les 12 hores. Dissabte, a la mateixa hora, l'equip representatiu de l'Aragó jugarà contra la formació balear. Per últim, diumenge, també al punt del migdia, determinaran la classificació final del triangular les seleccions de Catalunya i les Illes Balears. Els tres partits seran retransmesos en directe per la televisió de la FCF.

Aquesta és la tercera temporada del targarí Jan Encuentra com a jugador escapulat, després de completar les etapes benjamí i aleví als equips formatius del FC Barcelona. Sergio Espejo, coordinador de l'àrea de futbol 11 de l'entitat manresana, conjuntament amb Edu Castilla, assenyala que "el lateral ha assistit a totes les sessions preparatòries de la selecció que s'han desenvolupat des de l'octubre passat". Així doncs, la seva convocatòria no ha sorprès Sergio Espejo. "Esperem que sigui titular a Banyoles en ambdues confrontacions", sentencia. No endebades, Edu Castilla defineix el targarí com "un lateral dret dotat d'un alt nivell tècnic, molt difícil de superar pels davanters en l'u contra u. Una de les grans virtuts de Jan Encuentra és la seva capacitat per pispar pilotes en fase defensiva. A més, també destaca pel seu físic poderós, que li permet abastar un ampli recorregut per la banda i esdevenir un actiu de l'equip en atac".

La convocatòria del seleccionador Rafa Beltrán la completen els jugadors del FC Barcelona Hugo Alba, Max Bonfill, Lamine Yamal, Alexis Olmedo, Arnau Pradas i Pau Prim, a més de Pedro J. Soma i Dilan Andrés Zárate (UE Cornellà); Minsu Kim (CF Damm); Hugo Burgos, Joan Escaler, Víctor Pitarque, Rachid Saiah i Adriano Torres (RCD Espanyol), i Marc Aznar, Enric García i Èrik Vázquez (Girona FC).