«Podria escriure un llibre sobre aquell any i quatre o cinc mesos en el Barça. Ens van passar moltes coses». Així ha relatat Ronald Koeman, l’exentrenador blaugrana, el seu tumultuós pas pel Camp Nou, que va acabar amb l’acomiadament en un avió a la tornada de Vallecas l’octubre passat. «No, no em sento un entrenador que hagi fracassat. Ni de bon tros. Si guanyes alguna cosa no és un fracàs», ha dit recordant en al·lusió a la Copa del Rei que va conquistar la temporada passada, l’únic títol en els tres últims anys.

«La situació del Barça és la mateixa que la meva. Canviar un entrenador no és sempre una cosa per poder millorar. Em fa molta pena, soc culer, continuo vivint a Barcelona. Però no vull fer ni una crítica. És la situació de l’equip, del club. L’únic que jo demano és que donin recolzament a Xavi. Un entrenador no és l’únic culpable», ha argumentat el tècnic a Sant Esteve Sesrovires durant la presentació de la segona edició de la Koeman Cup, un torneig de golf solidari que es realitzaré el pròxim 7 i 8 de juliol al Club de Golf Barcelona per recaptar fons per a la ‘Cruyff Foundation’.

«Jo no he tingut el suport màxim del president, espero que hagi après d’això. Ha de donar-li tot el suport a Xavi, és una llegenda, molt bon entrenador, és una persona de la casa. Tampoc és el culpable que el Barça estigui en aquesta situació», ha argument l’exentrenador blaugrana.

«El Barça no pot fitxar els millors jugadors del món, per la qual cosa aquesta distància és més gran. Ja ho hem vist. Manchester City i Liverpool són molt millors. No hi ha un sol culpable. No és qüestió d’un entrenador o d’un president. Hi ha moltes raons perquè el club estigui en aquesta situació», ha insistit Koeman, indicant que «no ha volgut parlar gaire per respecte al club».

En aquest sentit, sí que ha focalitzat la crítica en la gestió de Laporta. Ja assumeix el «risc» de qualsevol entrenador quan les coses no van bé. «Si les coses no funcionen com el club pensa et poden fer fora. Però a mi no m’agrada que el president deixi dubtes exteriorment, parlant ‘off the record’ o expressant dubtes», ha explicat el tècnic, que a partir del gener dirigirà la selecció dels Països Baixos. «A l’interior es pot discutir i parlar clarament, però cap a fora has de defensar al teu entrenador. Si no ho recolzes, tot és més complicat».

En cap moment, i malgrat que se livan preguntar fins i tot en tres ocasions, Koeman va dir haver-se penedit d’haver pres la decisió d’asseure’s a la banqueta del Camp Nou. «El meu somni era ser entrenador del Barça i ho he aconseguit», ha afirmat l’entrenador, admetent que Xavi «segurament ha millorat en algunes coses» la feina que havia fet ell. «Han fitxat tres davanters, però no és bo de comparar. Quan me’n vaig anar el Barça estava a vuit punts i ara és gairebé el doble», ha recordat Koeman, indicant que «la tasca de Xavi és igual de complicada que la que vaig tenir jo, no s’ha de mentir. És la situació del club».

No va pronunciar la seva mítica frase d’«això és el que hi ha», però sí que va fer servir la mateixa fórmula que Xavi. «Aquesta és la realitat avui dia del Barça. Hem d’acceptar-la i recolzar perquè el Barça necessita temps per tornar a ser qui ha sigut. Per això, demano tranquil·litat i recolzament. És una cosa a llarg termini, cal donar confiança i recolzament a l’entrenador», ha remarcat l’entrenador.

«No vull entrar més en aquest tipus de coses. He dit alguna cosa més del que he volgut. Però soc així. No puc canviar. Tinc aquesta mentalitat, soc holandès i dono la cara, espero el mateix dels altres», ha assegurat Koeman.

Després, l’exentrenador ha avalat Xavi. «Ser entrenador del Barça és una tasca molt complicada. Xavi sap el que és ser entrenador. Demano recolzament i li desitjo molta sort, tots som culers i volem que el Barça sigui a dalt. És un moment molt complicat per al club. Soc del Barça, aquest carinyo no ha canviat. Tant de bo puguem celebrar títols amb el Barça. Si hi ha persones com Xavi o Jordi Cruyff i joves que volen guanyar títols, tots els que som aquí volem que el Barça guanyi», ha precisat.

Al ser preguntat si convidaria Laporta al torneig de golf, no va tenir dubtes. «És patró de la Cruyff Foundation. ¿Una foto amb ell? ¡Deixi-m’ho pensar! Sí, és clar, no hi ha cap problema. Però m’agrada dir les coses com jo les sento. Si el Barça triomfa, triomfa també Laporta».