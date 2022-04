El Cadí la Seu disputarà una de les semifinals de la Lliga Femenina, també a doble partit i comptant la diferència de punts, davant del Perfumerías Avenida després d’assolir ahir un resultat que és ben infreqüent que sigui definitiu en el bàsquet. Les urgellenques van empatar (58-58) davant d’un Casademont Saragossa que va fer tot el possible, sobretot a la primera meitat, per remuntar el 57-75 de l’anada. De fet, les aragoneses van arribar a tenir dotze punts de diferència (12-24), que va fer patir el públic que omplia el Palau Municipal d’Esports. A final, però, la defensa va servir a les locals per entrar en el partit i llavors ja no hi va haver dificultat per mantenir les forasteres controlades.

Després d’un triple de Calhoun, que posava el 2-5, el Casademont va dur la davantera durant pràcticament tot el partit i va marxar al final del període amb uns vuit punts d’avantatge que, tot seguit, van créixer a dotze. En aquest moment, però, la defensa de l’equip de Bernat Canut es va posar a funcionar, va deixar en sis punts el Saragossa en el segon període i va arribar al descans amb tres punts de dèficit (21-24). En aquest sentit, el rebot ofensiu va ser clau. El Cadí en va capturar dotze, la qual cosa va donar segones opcions, tot i que l’encert no era gens alt. Així, tot i que les jugadores de Carlos Cantero es van tornar a escapar de vuit punts (27-35), aquest cop no hi va haver nervis en un Cadí que va equilibrar l’enfrontament en una segona meitat més prolífica de cara a cistella. Fins i tot hauria pogut guanyar, però un bàsquet de Delaere a tres segons ho va evitar.