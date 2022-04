L’Ajuntament de Manresa i AMPANS han anunciat la nova data de la cursa infantil adaptada, després que la primera convocatòria s’hagués d’ajornar pel fred i les baixes temperatures. L'esdeveniment ha quedat reprogramat per al dissabte 28 de maig al Passeig Pere III, davant de la biblioteca del Casino. La primera cursa serà a les 10 del matí. La cursa té el suport del Centre de Recursos en Trastorn de l’Espectre Autista (CRTEA) de la Catalunya Central. Les inscripcions es poden fer fins al 15 de maig en aquest enllaç.

L’activitat, que compta amb el suport de Fundació “la Caixa”, serà lineal i sense desnivell, amb distàncies de 20, 40 i 70 metres. Els nens i nenes i adolescents participaran per edats, independentment de les seves capacitats o dels suports necessaris per la seva participació. No serà una prova competitiva i, en acabar, cada participant rebrà una samarreta commemorativa i una medalla sensorial. No hi haurà límit de temps per acabar el recorregut i en qualsevol moment es podrà abandonar la cursa.

S’esperen uns 60 participants, que podran recórrer la distància escollida amb els suports necessaris, com poden ser cadires de rodes, caminadors o acompanyants. S’obre, també, la possibilitat de participar amb un company de cursa: un amic o familiar sense discapacitat que participarà a la mateixa sortida de l’esportista inscrit, amb l’objectiu de fer-la una cursa inclusiva.

Es facilitarà l’accessibilitat física i cognitiva, així com la possibilitat d’anticipació i estructuració de l’activitat. Hi haurà espais tranquils, lavabos adaptats i una meta sensorial perquè tots els nens i nenes puguin gaudir del moment especial de l’arribada.

L’acte començarà a 2/4 de 10 del matí i la primera cursa s’iniciarà mitja hora després, a partir de les 10 del matí. Els participants hauran de presentar-se al lloc de la prova deu minuts abans per poder rebre els dorsals i les instruccions adients. Els infants podran escollir si volen participar en una franja horària amb menys estímuls sonors. S’habilitarà un espai tranquil per garantir la comoditat dels participants durant l’activitat i es facilitaran serveis com lavabos i aparcament adaptats.