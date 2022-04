L’Avinent femení arrenca demà a casa el seu vuitè assalt a la Divisió d’Honor

Per segon any consecutiu, l’Estadi d’Atletisme del Congost serà la seu demà de la primera de les tres jornades que formen la Lliga Iberdrola, la Divisió d’Honor de l’atletisme femení estatal. L’Avinent Manresa hi competeix per vuitè any seguit amb la sana intenció de seguir sent un club consolidat entre els setze més destacats de l’estat i, si és possible, millorar la setena posició final aconseguida la primavera passada a La Nucía. Però per arribar a aquesta fita cal anar pas a pas. De moment, una bona manera d’arrencar seria quedar com a mínim segones en la jornada inaugural.

L’Avinent es veurà les cares amb l’actual campió, el FC Barcelona, l’Hospitalet Atlètic i el Tenerife Cajacanarias. A la mateixa hora que la competició de Manresa, entre les cinc de la tarda i tres quarts menys cinc de nou del vespre, arrencaran tres trobades més, a Andújar (Jaén), Saragossa i Sant Sebastià. Depenent de la posició, cada combinat rebrà uns punts, entre 4 i 1. L’Avinent, per tant, en sumaria 3 si és segon i, a més, evitaria un segon classificat d’una altra trobada en la segona jornada, el proper 14 de maig, amb la qual cosa estaria molt a prop de classificar-se per a la final de les vuit millors d’Espanya.

Les dues primeres trobades, a més, mesuren el fons d’armari de cada club. Calen dues atletes per prova. La guanyadora rep 8 punts, la segona 7 i així anar baixant fins a 1. Cada punt compta, motiu pel qual és important acabar la competició i fer-hi marca per no acumular un zero que pugui representar un llast.

Baixes per lesió

En la primera jornada de demà, les regnes de l’equip manresà les portaran Eulàlia Torrescasana, tècnica de llançaments i proves combinades, i Maria Alba Martí, que es cuida de la velocitat i els salts. Torrescasana no dubta a determinar que l’objectiu «és ser segones. Crec que veient la llista d’inscrites de tots els equips està al nostre abast, malgrat que afrontem la trobada amb unes quantes lesionades i també, com sol succeir cada any abans de la final, amb algunes esportistes que estan estudiant als Estats Units i no ens poden ajudar».

Entre les baixes hi ha noms importants, com la de la migfondista Núria Tió, les marxadores Mar Juárez i Núria Ballarín, la saltadora Sofía Zorrilla i les corredores de tanques Ángela López i Maite Marzo. Torrescasana és optimista «sobre la recuperació d’alguna d’elles per a la jornada del 14 de maig. La Núria, per exemple, ja està corrent, però arribava massa justa per a aquesta cita.

La tècnica bagenca reconeix que fer vuit anys a l’elit «provoca que ja tinguem unes quantes atletes amb experiència i que fan de pal de paller del grup. Podem parlar de Mònica Clemente, Marina Guerrero, Emília del Hoyo o Meritxell Soler, entre d’altres, però també és bo anar incorporant nous elements». Així, les baixes i el fet de necessitar dues atletes per prova, tot i que algunes en disputen més d’una, donarà l’alternativa a nous noms. Destaca Marta Galló, que va decidir canviar el CA Igualada per l’Avinent, joves com Marta Zunino i Helena Santacana, procedents del Muntanyenc Sant Cugat, o Marta Romance, del JAB Berga, o joves que pugen de la base, com Alba Riera i Mar Santanach. També hi ha casos curiosos, com la d’Aisha Mariche, filla de l’exatleta Sònia Martínez, que vivia a Londres i que ha vingut a Manresa a estudiar. Avui debutarà en el llançament de javelina, la mateixa prova en què competia la seva mare. És destacable, de la mateixa manera, el retorn d’Alba Estévez, després d’haver hagut d’estar un any parada per una dura lesió.

A priori, l’Hospitalet ha de ser el rival de l’Avinent per aconseguir la segona posició. La primera sembla reservada al Barça, tot i que, segons Torrescasana, «no sabem com es prendran aquesta jornada. Tampoc ningú hauria dit que podíem quedar campiones de Catalunya de pista coberta, elles potser es van refiar i ho vam aconseguir. És millor competir contra elles ara que a la final, en què poden estar més motivades».

La presència de les blaugrana, precisament, provocarà que tota la reunió es pugui seguir per streaming a través de la web federativa rfea.es o pel portal LaLiga Sports.tv.