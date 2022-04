El Parc Olímpic de la Seu d’Urgell serà l’escenari, demà i diumenge, de la primera de les dues proves de la Copa Internacional Pirineus de piragüisme en les modalitats d’eslàlom i eslàlom extrem, un campionat que es completarà el 7 i el 8 de maig amb la segona competició, que tindrà lloc a Pau. Aquest torneig és puntuable per al rànquing mundial de la federació internacional.

En la competició participa un bon nombre de competidors de la formació local, el Cadí Canoë-Kayak, com ara la jove promesa Miquel Travé, Marc Vicente o Adrià Moyano. A part, hi competiran palistes d’Andorra, Austràlia, Bèlgica, Croàcia, Espanya, França, el Regne Unit, Iran, Irlanda, Països Baixos i Portugal. Com en anteriors edicions, la Copa Pirineus ha de servir a la federació estatal per celebrar els selectius que definiran els equips sènior i sub-23.

La competició es podrà seguir en directe a través del canal de Twitch del Cadí Canoë Kayak i a través de les xarxes socials. També s’ha habilitat una nova pàgina web, wwww.copapirineus.org, a través de la qual es podran conèixer els resultats en directe de totes les competicions.