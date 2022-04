El Barça buscarà certificar el seu pas a la final de la Champions aquest dissabte 30 d’abril (18.00 h). El conjunt blaugrana, que va golejar 5-1 l’anada en el Camp Nou, té pràcticament resolta l’eliminatòria davant les campiones de la Bundesliga.

L’equip, liderat per Giráldez, està firmant una temporada per al record. Invictes en totes les competicions, guanyadores de la Supercopa i amb l’eliminatòria d’UWCL encarrilada, ho tenen tot a favor seu per repetir l’històric triplet de la passada temporada. En un Volkswagen Arena que ja ha penjat el cartell de soldout, buscaran la tercera final de la Champions

Quan i on veure el Wolfsburg-Barça

El partit corresponent a les semifinals de l’UWCL es disputarà aquest dissabte a partir de les 18.00 hores en el Volkswagen Arena i es podrà seguir en directe a través de la plataforma DAZN.