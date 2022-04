El CE Manresa, tant des del punt de vista esportiu com social, segueix preparant l’autèntica final que té demà diumenge, a partir de les sis de la tarda. Els blanc-i-vermells necessiten treure almenys un punt de l’Estadi Municipal de l’Hospitalet per considerar-se equip de Segona RFEF i, d’aquesta manera, evitar les eliminatòries posteriors. Per aquest motiu, vol disposar de la quantitat de públic favorable més gran possible. Ahir es va saber que ha aconseguit omplir un autocar amb seixanta places i ha mantingut oberta la inscripció per tal de poder fletar-ne un altre.

D’aquesta manera, tothom qui vulgui pot trucar al telèfon 649 340 788. El preu de l’autobús, que no inclou el de l’entrada, és de deu euros, la meitat per als jugadors de la base. L’entitat també avisa que els socis del Manresa hauran de presentar el carnet de la temporada i el de soci a l’entrada. D’altra banda, el Sector Vermell, el grup d’animació del club, ha elaborat un vídeo motivacional que ha penjat a YouTube amb la intervenció de personalitats rellevants com el futbolista Eric Montes, l’exjugador Jonathan Soriano i el basquetbolista Dani Pérez.