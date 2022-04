Hi ha una data que molts tenen marcada al calendari: el 30 de juny. Avui queden dos mesos perquè la temporada s’acabi oficialment. Seixanta dies en què se sabran els campions de tots els tornejos, es mouran algunes peces d’última hora del mercat de fitxatges i es buscaran operacions extraordinàries que quadrin els comptes. I aquí el FC Barcelona és probablement qui més deures té a LaLiga i, davant l’absència de multimilionaris o estats que els recolzin, també entre els grans d’Europa. Avui, en el pressupost del Barça hi continua havent un forat de més de 100 milions d’euros en ingressos que, si no es mouen gens, es traduiran en pèrdues.

¿Quines bales li queden avui realment al Barça? Anem a l’única que es va pressupostar d’inici i que no s’ha concretat: la venda parcial de Barça Studios. La direcció, llavors encapçalada per Ferran Reverter, va pressupostar uns ingressos de 50 milions per la venda del 49% del braç audiovisual blaugrana. Joan Laporta va apujar aquest objectiu a 350 milions, sense aclarir massa bé com en un període de vuit mesos s’havia produït aquesta revalorització. En qualsevol cas, és difícil que es pugui completar abans del 30 de juny, especialment després de la decapitació de la direcció de l’àrea i d’un pla de negoci que contemplava arribar a facturar 341 milions al 2027-2028. Això sí, amb un ambiciós pla de produccions lligades a Leo Messi, que no sabem si seran possibles després de com va sortir l’estiu passat.

L’opció de CVC o un altre inversor

També es dona per descomptat que no arribaran els 25 milions d’euros en nous ingressos per patrocini que es van pressupostar, ja que l’aliança amb Spotify no entra en vigor fins al 2022-2023. Més opcions hi ha d’aconseguir, o fins i tot superar, l’objectiu de 81 milions amb traspassos ja fets o pendents de materialitzar, com el possible adeu definitiu d’Antoine Griezmann o Philippe Coutinho. Faran falta moltes més sortides i baixades de sou per poder veure fitxatges aquest estiu.

Arribats a aquest punt, l’única opció real perquè Laporta eviti les pèrdues és entrar a LaLiga Impulso amb CVC o trobar un fons que compri la mateixa jugada: trasllat dels drets audiovisuals a una mercantil i incorporació d’un inversor que injecti 270 milions a canvi de part de la propietat. Aquí rau avui la sostenibilitat del Barça i disposar de més marge per refer la plantilla. I la jugada no serà senzilla. Qualsevol modificació del pla haurà de ser aprovat per la resta de clubs. Així que no esperin un excés de flexibilitat.