El Covisa Manresa intentarà aconseguir avui, a partir de les 18.30 hores, el bitllet per a la Copa del Rei de la temporada que ve. Per obtenir-lo necessita sumar els tres punts contra el Ripollet i afrontar l’última jornada, la setmana vinent, amb la possibilitat de lluitar per objectius més alts, com ara entrar en els play-off per l’ascens, tot i que per arribar-hi depèn dels resultats del Barceloneta. El Ripollet arriba amb la feina feta, ja que va assegurar la permanència la setmana passada, i ha encadenat quatre derrotes en les quatre últimes sortides.

L’entrenador del Covisa, Pau Machado, ha avisat que «ens van guanyar en la primera volta a casa. Tenen bona elaboració de joc i caldrà que tinguem el control de la pilota». També avui, a les 19 hores, el Sala 5 Martorell rep l’Hospitalet Bellsport en plena lluita per acabar en segon lloc.