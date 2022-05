El japonès Ai Ogura (Kalex) ha aconseguit aquest diumenge la seva primera victòria en el campionat del món en vèncer el Gran Premi d'Espanya de Moto2 en el circuit "Ángel Nieto" de Jerez de la Frontera, on Arón Canet (Kalex) ha aconseguit un merescut podi -tercer-, malgrat competir després de ser intervingut quirúrgicament del braç esquerre fa a penes uns dies. Per la seva banda, el gironí Albert Arenas s'ha fet amb la novena posició.

El líder del mundial, l'italià Celestino Vietti (Kalex), continua primer malgrat haver finalitzat en la sisena posició la carrera andalusa, per darrere d'Augusto Fernández (Kalex) i l'alemany Marcel Schrotter (Kalex).

Arón Canet (Kalex) des de la segona línia, ha fet una increïble sortida, que l'ha portat a situar-se després del japonès Ai Ogura (Kalex) en la corba de final de recta i amb Fermín Aldeguer (Boscoscuro) tercer, encara que ha perdut aquesta posició davant l'italià Tony Arbolino (Kalex) una mica després. Pedro Acosta (Kalex), que era dècim en la sortida, ha guanyat una posició i ha anat recuperant terreny a poc a poc fins que la seva carrera ha acabat en la corba sis de la segona volta, amb una caiguda en la qual gairebé s'emporta per davant a Fermín Aldeguer.

Acosta ha pogut recuperar la seva moto per intentar continuar en carrera, en la qual Ai Ogura continuava marcant el ritme, perseguit per Canet, Arbolino i el tailandès Somkiat Chantra (Kalex), amb l'italià Celestino Vietti (Kalex) i el britànic Sam Lowes (Kalex), "enganxant-se" des de darrere.

Canet ha pogut sobreposar-se al dolor de la seva mà esquerra, en la qual portava infiltracions per suportar el dolor i ha lluitat en tot moment per la carrera. Finalment ha acabat imposant-se Ai Ogura, que no havia guanyat mai una carrera del campionat del món de motociclisme, malgrat portar-hi quatre temporades.

Celestino Vietti ha sigut la primera víctima del ritme imposat per Ai Ogura, que ha acabant quedant-se a més de dos segons en la setena volta i, un gir més tard, en la corba vuit, el grup de cap es quedava sense un altre dels seus integrants, el britànic Sam Lowes, i no ha sigut l'últim ja que en la corba nou del vuitè gir el que ha abandonat la carrera per caiguda va ser el tailandès Somkiat Chantra.

Ogura s'ha mantingut ferm en el lideratge, però ha estat perseguit per Arón Canet i Tony Arbolino en tot moment. La carrera ha perdut altres dos protagonistes: el britànic Jake Dixon (Kalex) s'ha emportat per davant a Fermín Aldeguer, que no ha pogut fer res per evitar l'accident. Si bé ha pogut arrencar novament el seu Boscoscuro per intentar seguir, un parell de voltes després ha hagut de marxar cap al taller i abandonar.

Ogura, Canet i Arbolino s'han distanciat amb solvència d'Augusto Fernández i Celestino Vietti, que eren els seus immediats perseguidors però a més de tres segons.

Aquest ha sigut la tendència general de la carrera: el trio manant amb solvència. Ho han fet sense problemes, fins que a set voltes del final el japonès ha pogut superar Canet i obrir un camí ja insalvable cap a la victòria.

La quarta plaça va ser per a l'espanyol Augusto Fernández (Kalex), per davant de Marcel Schrotter, Celestino Vietti i el neerlandès Bo Bendsneyder (Kalex).

Albert Arenas (Kalex) ha sigut novè amb Jorge Navarro (Kalex) tancant la llista dels deu primers.