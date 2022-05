El Reial Madrid va conquerir la 35a lliga de la seva història convertint gairebé en un tràmit el partit contra un Espanyol que va plantar molt poca cara. Els blancs van marcar dos gols en cada part contra un adversari que no va tenir presència a l’àrea de Courtois tret d’una aturada a una rematada d’Aleix Vidal a la segona meitat del partit. Els blancs van anar immediatament cap a Cibeles a celebrar el campionat i es van conjurar per a la remuntada davant del Manchester City a la Lliga de Campions. Bale, lesionat de l’esquena, no va ser a la celebració.