L’Igualada Rigat va tancar la temporada a la lliga, i va acomiadar dos puntals dels últims anys com Elagi Deitg i Ton Baliu, amb una bona victòria a la pista del Palafrugell, en un duel divertit i sense res en joc per a cap de les dues bandes que va derivar en un espectacle per al públic. Els arlequinats, que van tenir en Àlex Cantero el seu millor home a l’inici , amb tres dels quatre primers gols, van veure com el conjunt local li remuntava un 1-3 amb el qual semblava que s’escapava. En el tram final, dos gols consecutius de Gerard Riba i Aleix Marimon ja no van tenir resposta dels empordanesos.