Ni les nombroses baixes amb què l’equip manresà va afrontar la primera jornada de la Lliga Iberdrola ni la tempesta que va caure sobre la capital del Bages entre tres quarts de cinc i tres quarts de sis de la tarda van impedir a les atletes de l’Avinent CA Manresa assolir una remarcable segona posició en el debut de les bagenques a l’estatal de clubs d’enguany. No endebades, el conjunt amfitrió va ser l’únic dels quatre que van competir ahir a l’Estadi d’Atletisme del Congost que va gosar discutir la supremacia de l’actual campió, el poderós FC Barcelona, i les seves esportistes van assolir la victòria en cinc de les vint proves que van configurar la jornada inaugural de la competició a la seu de Manresa. La saltadora de l’Hospitalet Atlètic Núria Caballero es va imposar en el salt d’alçada, mentre que les altres catorze proves es van tenyir de blaugrana.

Eulàlia Torrescasana, tècnica de llançaments i proves combinades de l’Avinent CA Manresa, que ahir va dirigir l’equip conjuntament amb Maria Alba Martí, responsable de les velocistes i les saltadores, va valorar, després de finalitzada la jornada, que «avui hem encarrilat la classificació per disputar la fase pel títol». Torrescasana va destacar «el caràcter i l’actitud competitiva de les atletes. Les debutants han assolit resultats esperançadors i les veteranes, marques molt remarcables». «De ben segur, aquestes esportistes estan preparades per encarar nous reptes», va sentenciar l’entrenadora sallentina.

D’entre les consecucions més rellevants de la jornada, hem de destacar l’establiment de dos nous rècords de Manresa. El primer el va assolir la migfondista Laura Bou en els 400 m llisos. Bou va ser segona amb un registre de 54 segons i 82 centèsimes que millora lleugerament la millor marca de la ciutat que ja ostentava. El segon va anar a càrrec del quartet que va competir en els 4x400 m llisos (Laura Bou, Emília del Hoyo, Meritxell Tarragó i Xènia Pubill). Les manresanes es van classificar rere el FC Barcelona amb un registre inèdit de 3 minuts, 48 segons i 93 centèsimes.

La tempesta que es va desfermar minuts abans de l’inici de la competició va obligar a ajornar durant aproximadament una hora el salt de perxa. Les altres proves es van desenvolupar segons el programa preestablert. Els resultats dels dos primers concursos en finalitzar, el llançament de martell i els 400 m tanques, van situar l’Avinent CA Manresa en tercera posició, rere el FC Barcelona i el Tenerife Cajacanarias, tot i que, tal com explicita Eulàlia Torrescasana, «les quatre atletes que ens representaven, totes debutants a la Lliga Iberdrola, han signat la seva millor marca personal». La segona i la quarta posició de Júlia Quevedo i Marta Galló en el salt de llargada no van permetre revertir aquesta situació, però les excel·lents prestacions de Laura Bou en els 400 m llisos van situar les manresanes en un segon lloc que ni canàries ni hospitalenques van poder discutir. Patrícia Serrano va segellar la primera victòria d’una atleta no adscrita al FC Barcelona en la sisena prova de la tarda, els 200 m llisos. Meritxell Soler va estar a punt d’imposar-se en els 1.500 m, però l’esprint final de Lucía Pinacchio ho va impedir. Llavors va sorgir la figura d’una Emília del Hoyo pletòrica que es va exhibir en els 100 m tanques. Mònica Clemente (salt de perxa), Mar Juárez (500 m marxa) i Marina Guerrero (3.000 m obstacles) van completar el quintet de victòries manresanes. En la segona jornada de la Lliga Iberdrola, que se celebrarà el proper 14 de maig en una seu encara per decidir, els oponents de l’Avinent CA Manresa seran el Playas de Castellón, el Super Amara (País Basc) i l’Atletismo Alcorcón.