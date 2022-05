La victòria del CE Manresa davant l'Hospitalet d'aquest diumenge va permetre que l'equip bagenc guanyés el títol del grup 5è de Tercera Divisió i consolidés l'ascens a Segona Divisió RFEF. La històrica fita va fer que les xarxes socials s'omplissin de felicitacions cap a l'equip. Twitter i Instagram, que són les més relacionades amb l'actualitat estricta, van convertir-se en les preferides per difondre la il·lusió fruït del moment.

Una de les primeres personalitats que va reaccionar a la victòria va ser la presidenta del club, Ruth Guerrero. Ho va fer agraint L'Hospitalet per l'acollida i per permetre la celebració del títol a les seves instal·lacions.

Moltes gràcies @CELHospitalet per l’acollida que ens heu fet avui a les vostres instal•lacions i per haver-nos permès celebrar l’ascens amb la nostra afició un cop finalitzat el partit. @Cemanresa1906 — RUTH GUERRERO (@ruthguerrero77) 1 de mayo de 2022

Al partit no va faltar-hi l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, que va fer servir el seu perfil de Twitter per publicar imatges de la gran festa posterior al partit. El batlle també va publicar una imatge amb l'entrenador de l'equip, Ferran Costa, on l'alegria d'ambdós queda al descobert.

‼️CAMPIOONS!!



La gespa de l’Estadi Municipal de l’Hospitalet es tenyeix de vermell!!



⚽️Heu fet història!! Campions de Tercera i cap a 2a RFEF! Els somnis son possibles amb esforç i perseverança!



💥Enhorabona, equip!! Orgull de ciutat!! #TrioManresa #Manresa @Sectorvermelli1 pic.twitter.com/nDtS2vwkDi — Marc Aloy Guàrdia 🎗 (@marc_aloy) 1 de mayo de 2022

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, també va voler felicitar l'equip i ho va fer responent al tweet del seu homòleg manresà.

Moltes felicitats per l'ascens, alcalde! — Jordi Ballart Pastor (@jordi_ballart) May 1, 2022

El regidor d'Esports de Manresa, Toni Massegú, també va mostrar a les xarxes com va viure l'experiència. Amb selfies amb l'alcalde de la ciutat, la presidenta del club i l'entrenador de l'equip, el responsable d'Esports va il·lustrar un moment que passarà a la posteritat.

La fisioterapeuta del club, Emilia del Hoyo, va destacar la feina prèvia i va recalcar que l'equip "és un clar exemple de superació".

Avui Manresa ha d’estar molt orgullosa de tenir el @Cemanresa1906 a 2a rfef ❤️🤍👏🏻 La feina que hi ha hagut darrere és un clar exemple de superació, a disfrutar-ho team! 🙌🏻 — Emilia del Hoyo (@EmiliadelHoyo) 1 de mayo de 2022

No tothom va poder assimilar la victòria al moment. "Que no, que no, que no ens ho creiem encara", va piular el Sector Vermell, encarregat de l'animació de l'equip, poc després d'acabar el partit. A més, han mostrat com s'ha viscut l'ascens des de la grada

QUE NO, QUE NO, QUE NO ENS HO CREIEM ENCARA😍😍😍😍😍😍 — Sectorvermell (@Sectorvermelli1) 1 de mayo de 2022

"Algú dorm?", es preguntava el jugador Toni Sureda ja aquest dilluns al matí, encara incrèdul amb la situació.

El club tampoc ha perdut l'oportunitat de mostrar les imatges de la celebració històrica a les xarxes, on l'eufòria va ser la veritable protagonista.

EL CE Manresa ha assolit un somni molt desitjat, però que a molts, encara els costa d'assimilar.

La victòria al feu del CE l'Hospitalet (1 a 2), va comportar l'ascens directe dels blanc-i-vermells, per primera vegada en els 116 anys d'història del degà del futbol manresà, a la Segona Divisió RFEF, a més de la consecució del segon títol de lliga de Tercera Divisió, un fet que només s'havia produït anteriorment la temporada 1955-56.