La consecució del títol de lliga del grup 5è de Tercera Divisió i l'ascens a Segona Divisió RFEF del Centre d'Esports Manresa ja són un fet consumat i la junta directiva de club i l'Ajuntament de Manresa han treballat a contrarellotge, en les darreres hores, per traslladar a la capital del Bages la celebració que es va viure sobre la gespa del Municipal de l'Hospitalet ahir al vespre.

Per això, el Centre d'Esports Manresa ha convocat a tots els socis, aficionats, tècnics, jugadores i jugadors dels equips formatius de l'entitat, així com a tots els ciutadans de Manresa i el Bages que vulguin afegir-se a la festa, avui, a la Plaça Major, a partir de les 19.30 hores, per fer un gegantí passadís d'honor als jugadors i membres del cos tècnic del primer equip blanc-i-vermell i, posteriorment, celebrar de forma conjunta i festívola l'històric ascens de categoria. No es descarta que els jugadors dirigeixin parlaments als presents des de la balconada del consistori.

Posteriorment, a partir de les 20 hores, al Saló de Sessions de l'Ajuntament, la plantilla, els tècnics i la junta directiva del CE Manresa seran rebuts per l'alcalde de la ciutat, Marc Aloy, així com per representants de tots els grups municipals.

La victòria assolida pels blanc-i-vermells, diumenge, al feu del CE l'Hospitalet (1 a 2), va comportar l'ascens directe dels blanc-i-vermells, per primera vegada en els 116 anys d'història del degà del futbol manresà, a la Segona Divisió RFEF, a més de la consecució del segon títol de lliga de Tercera Divisió, un assoliment que només s'havia produït anteriorment la temporada 1955-56.